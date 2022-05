Marijana Jankovic skal være mor for første gang.

Den 40-årige danske skuespiller afslører den glædelige nyhed onsdag formiddag på et pressemøde for TV 2s nye dramaserie 'Dag og nat', hvor hun sjovt nok spiller jordemoderen Louise.

»Jeg er i syvende måned. Jeg skal føde 1. august, så det er meget snart,« lyder det med et smil fra Marijana Jankovic.

Hun var endnu ikke gravid, mens de optog 'Dag og nat' – men det at serien foregår på en fødeafdeling, satte tankerne i gang, fortæller hun.

Portræt af Marijana Jankovic i forbindelse med at skaber og hovedforfatter Lone Scherfig introducerer sammen med konceptuerende instruktør, Søren Balle TV 2-dramaserien Dag og nat, i Den Sorte Diamant i København, torsdag den 19. maj 2022.

»Jeg blev gravid lidt efter. Jeg tror, at Lone (Scherfig, instruktør og seriens skaber, red.) var en af de første, jeg sagde det til, for det hang jo ligesom bare sammen.«

Marijana Jankovic fortsætter:

»Det er jo ret sjovt. Jeg var klar til at blive mor, inden vi gik i gang, men da vi så optog med en masse søde babyer, blev jeg da bare ekstra meget skruk.«

Under tilblivelsen af 'Dag og nat' fik skuespillerne assistance af en rigtig jordemoder ved navn Linda, som holdt øje med, at serien blev så realistisk som muligt.

Linda og Marijana Jankovic blev undervejs så tæt knyttet, at Linda nu også skal være Marijana Jankovic' jordemoder i virkeligheden, fortæller hun.

»Det er vidunderligt – og nu hvor jeg skal være førstegangsmor, har det været en gave at lære det hele at kende indefra.«

Generelt set har rollen som jordemoder i 'Dag og nat', der blandt andet sætter fokus på jordemødrenes stressende hverdag, været en vild oplevelse for skuespilleren, der indtil da ikke kendte meget til sygehusvæsenet.

»Det var jo en ny verden, der åbnede sig, og jeg har været ret chokeret over at opdage, at der er så hårde vilkår på et hospital,« fortæller Marijana Jankovic, der som forberedelse til serien blandt andet fik lov at besøge fødeafdelingen på Herlev Hospital.

Marijana Jankovic som jordemoder i 'Dag og nat'.

»Jordemødrene overarbejder og bliver dårligt betalt. Man føler sig helt dum som almindeligt menneske, hvis man tror, at alt bare fungerer. Jeg håber, at serien kan være med til at oplyse på det område – få os alle sammen til at stille spørgsmålstegn ved, om ikke de skal have bedre vilkår,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er jo ikke, fordi jordemødrene sidder og ynker – de fortæller bare, hvordan deres verden er. Og vi kan jo ikke undvære dem. De er superhelte! Jeg har fået meget stor respekt for dem.«

Marijana Jankovic har for tiden på grund af sin graviditet lukket ned for nye skuespilopgaver og udnytter i stedet tiden til at skrive på sin egen kommende film.

Hun fik i 2018 masser af ros for sin selvbiografiske debut, kortfilmen 'Maja', og den arbejder hun nu på at lave i en forlænget spillefilm version.

»Jeg vil gerne i optagelse med den i sensommeren til næste år, og det ser ud til at kunne lade sig gøre, men man ved jo aldrig. Det kan være svært at få finansieret – særligt som førstegangsinstruktør – men jeg har været flittig og brugt tiden, hvor maven vokser, på at skrive.«

Marijana Jankovic har tilføjet over for Billed-Bladet, at det er en lille pige, som skal hedde Una, som hun venter til august – og at hun har været sammen med Unas far de sidste ti år.

Ud over Marijana Jankovic medvirker navne som Sofie Gråbøl, Mette Horn, Charlotte Munck, Sara Hjort Ditlevsen og Birthe Neumann i 'Dag og nat', der har premiere søndag på TV 2 Play og ugen efter på TV 2.