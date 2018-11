Efter ni film er det endelig lykkedes en dansk skuespiller at få en rolle i det eventyrlige ’Harry Potter’-univers.

39-årige dansk-japanske David Sakurai har endnu ikke fået hul igennem til det danske filmmarked, men i Hollywood går det stille og roligt fremad, og for tiden kan han således opleves over for selveste Johnny Depp i ’Fantastiske skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser'.

»Det har været overvældende og fantastisk at kunne se det med et dansk publikum. Det bliver jo ikke større franchisemæssigt,« lyder det fra David Sakurai, da B.T. møder ham dagen efter den danske verdenspremiere i København.

David Sakurai er født og opvokset i Frederiksværk i Nordsjælland, men flyttede som 18-årig til Tokyo for at uddanne sig som skuespiller og lære sin fars japanske side af familien at kende.

David Sakurai i rollen som Krall i 'Fantastiske skabninger 2'. Foto: Warner Bros. Pictures

I begyndelsen af karrieren arbejdede han som stuntmand og fik roller i mindre indie-film, men pludselig begyndte der at være bud efter ham i Hollywood, hvor han sidste år blandt andet fik en rolle i Netflix-serien ’Iron Fist’.

Da ’Harry Potter’-forfatteren J. K. Rowling og instruktør David Yates skulle i gang med ’Fantastiske Skabninger 2’, ledte de efter et bredt europæisk cast, og her lykkedes det David Sakurai med sin særlige blanding af japansk og dansk at overbevise dem om, at han ville fungere som Johnny Depps skumle håndlanger.

»Jeg skulle lige komme over det og sige til mig selv: ’Du er på arbejde, nu skal du kigge ham i øjnene og give ham modspil’,« fortæller David Sakurai om mødet med idolet Johnny Depp.

I filmen har de blandt andet en scene, hvor de står ansigt til ansigt, og David Sakurai måtte tage en dyb mental indånding og lade det sive ind, at nu var han og Johnny Depp altså kollegaer.

Johnny Depp i 'Fantastiske skabninger 2'. Foto: Warner Bros. Pictures

»Man siger, man aldrig skal møde sine idoler, men den teori fik han heldigvis smadret. Han var det mest givende og varme menneske. Det var helt fantastisk at opleve, hvordan han kom ind på settet med en behagelig tone, der fik os alle sammen til at føle os velkomne.«

Selvom hans rolle i filmen ikke er særlig stor, sugede han,i de otte uger, han var med på optagelserne, så meget til sig som muligt.

»Mellem optagelserne spillede Johnny Depp på sin guitar og sørgede for at holde humøret oppe. Det var jo meget alvorligt, når vi lavede scenerne, men han afsluttede hver optagelse med en joke,« tilføjer han.

Siden man i 2001 begyndte at filmatisere ’Harry Potter’-bøgerne, har universet vokset sig til et af de største i filmverdenen. Hypen er enorm, og de mindste detaljer holdes hemmeligt for nysgerrige fans så længe som muligt.

epa07163399 US actor Johnny Depp arrives at the UK premiere of Fantastic Beats the Crimes of Grindelwald in London, Britain, 13 November 2018. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

»Jeg sagde ikke til nogen, at jeg var med, før det blev offentliggjort. De er så skarpe omkring det, og manuskriptet fik man sendt krypteret med kodeord,« forklarer David Sakurai.

»På første arbejdsdag kom der nogle herrer ind med en tung kuffert låst med koder. De åbnede den og gav mig min tryllestav. Så stod man med den foran kameraet, og så sagde de, ’nu er det nok, du kan godt lægge den tilbage igen’. Det var ret seriøst.«

David Sakurai håber, filmen kan åbne nye døre til endnu større roller. Og så håber han fortsat på tilbud fra Danmark.

»Jeg har boet de sidste fire år i L.A., jeg har familie i Japan og Danmark og prøver at komme hjem i ny og næ. Jeg er stadig frisk på at lave film i Danmark.«