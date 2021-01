Cyron Melville kan snart prale af at være far til tre.

Den 36-årige skuespiller, der blandt andet er kendt for at have spillet Balder i tv-julekalenderen 'Jul i Valhal' og Brian Laudrup i 'Sommeren 92', er i forvejen far til to børn i børnehave- og skolealderen, og nu udvider han og kæresten altså familien.

'Hejsa. Om riiimelig snart får vi os en tredje pige mere til samlingen. Det er lidt vildt. Og skørt. Men mest af alt hammer lykkeligt! Hurra for livet,' skriver Cyron Melville på Instagram til et opslag, der viser hans kærestes gravide mave.

Cyron Melville, der sammen med sin familie bor i en lejlighed på Nørrebro i København, fortalte sidste år til B.T., hvordan netop sammen med sin familie fik det bedste ud af coronakrisen, da Danmark sidste forår første gang blev lukket ned:

»Jeg føler først og fremmest, at min familie lærer hinanden rigtig at kende. Jeg har to børn på tre og otte år, og lige nu oplever vi at have en hverdag sammen på en helt ny måde. Vi bager, laver ting sammen, og jeg hjælper med lektier, hvis jeg kan. Selvom det også er udfordrende, er det helt vildt rørende at se, hvor meget mine børn trives i at have deres mor og far hver dag og ikke mindst hinanden,« lød det blandt andet fra Cyron Melville.

Hans glædelige nyhed har allerede fået masser af likes og kommentarer på Instagram, hvor kollegaer som Neel Rønholt, Amalie Dollerup og Cecilie Stenspil ønsker tillykke.

Cyron Melville er på arbejdsfronten senere på året blandt andet aktuel i filmen 'Høst'. Han har senest spillet med i Anden verdenskrigsdramet 'De forbandede år' der forventes at få en efterfølger i 2022.