'Kære hæler. Sidder du godt i min lidt slidte, men kropstilpassede stol? Altså tilpasset til min krop. Ikke din'.

Både natten til fredag og natten til lørdag fik den danske skuespiller og tidligere revydirektør Leif Maibom ubudne gæster i sit hjem i Sønderborg, mens han selv var i sommerhus med sin hustru. I alt lykkedes det tyven eller tyvene at stikke af med tre PH-lamper og Arne Jacobsens berømte stol 'Ægget'.

Det fik den 66-årige revyforfatter til at skrive et længere opslag på sin Facebook-profil, hvor han blandt andet langer ud efter dem, der køber hælervarer. For det er ifølge ham køberne, der gør, at tyvene bliver ved med at stjæle ting, der ikke er deres.

'Det varede faktisk en del år, før vi fik råd til at købe netop den stol. Men der er også en masse tilfredshed i at ønske sig noget, at spare op til det og så en dag kunne sige: Nu har vi råd. Nu køber vi den stol, vi har talt så længe om. Du ventede ikke, til du havde råd. Du valgte at købe en stol for dine sorte penge. En tyvstjålet stol. Og det ved du godt. Så nu kan du ønske dig selv til lykke med stolen og din nye titel: Hæler', skriver han videre i sit opslag.

Til JydskeVestkysten fortæller Leif Maibom, der flere gange er blevet kåret som 'Årets Revyforfatter' og i 1982 startede Sønderborg Sommer Revy, at han gerne vil have dem, der køber ting uden kvittering, til at tænke over deres handlinger, for hvis ingen ville købe tyvenes stjålne varer, ville vi ifølge ham ikke have så mange tyverier.

»Det er selvfølgelig altid irriterende at have indbrud, man bliver sur, gal og vred. Men det sker jo fordi, nogle gerne vil have de varer, man har. Det er ganske almindelige, pæne mennesker, der gerne vil have noget til billigere penge,« fortæller Leif Maibom til mediet og opfordrer til, at man ikke køber hælervarer.

Den første nat fik han stjålet de tre PH-lamper, mens tyvene natten efter kom tilbage igen, da de under deres første indbrud havde fået øje på 'Ægget', som de også ville have fingrene i, fortæller han til TV Syd.

»Johnna (hans hustru, red.) og jeg har sparet sammen til de her ting, og har glædet hinanden med dem, nu kommer der så en hæler, som ikke gider det. Han køber bare billigt og uden kvittering. Det er usselt,« siger Leif Maibom til mediet.

I sit opslag på Facebook gør han det klart, at han - udover den alarm, han har i forvejen - nu monterer videoovervågning i hjemmet for at undgå ubudne gæster i fremtiden.

'Skrevet siddende på gulvet - uden lys', slutter han.