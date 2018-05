Den tidligere skuespiller, Klaus Pagh, ser nu så dårligt, at han selv beskriver det som at have mistet synet.

Det fortæller den 82-årige Pagh til ugebladet Se og Hør i forbindelse med, at den kendte charmør var med sin 45 år yngre hustru, Nancy, der i virkeligheden hedder Usanee Pagh, til premiere på Bakkens Hvile.

Øverst ses Klaus Pagh i et tidligere interview, hvor han fortæller om det at gøre indtryk

Han fortæller, at han har det ‘nogenlunde’ trods den fremskredne alder.

»Bortset fra at synet er væk. Jeg blev opereret, og så forsvandt det,« siger Klaus Pagh.

Han kan dog med egne ord stadig ‘skimte folk,’ siger han til ugebladet uden at gå i detaljer med operationen, der er foretaget for længe siden, lyder det.

Klaus Pagh ses her sammen med 'Nancy' til premieren på Cirkusrevyen i 2014. Arkivfoto Foto: FLINDT MOGENS Klaus Pagh ses her sammen med 'Nancy' til premieren på Cirkusrevyen i 2014. Arkivfoto Foto: FLINDT MOGENS

Klaus Pagh har foruden tilværelsen som skuespiller, hvor han har medvirket i et væld af film, eksempelvis ‘Soldaterkammerater,’ levet et aktivt liv som teaterentrepenør og revyboss på Bakken og i Tivoli.

Han har senest udgivet bogen ‘Et liv blandt komikere og skønne kvinder - fortalt til Bodil Cath,' der udkom i november 2017.