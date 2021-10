Danmark kunne have haft endnu en 'James Bond'-skurk.

Da der onsdag aften var gallapremiere på den nye 'James Bond'-film 'No Time To Die', fortalte den danske skuespiller Alexandre Willaume, at han tidligere har været til casting på verdens største filmserie.

»Jeg var til casting på den rolle, som Javier Bardem fik,« fortæller den 48-årige skuespiller med henvisning til filmen 'Skyfall' fra 2012, hvor den spanske verdensstjerne Javier Bardem spiller hovedskurken Raoul Silva.

»Det var her i København, hvor hovedcasteren kom forbi, og så var vi nogen, der skulle ind foran hende,« fortæller han videre.

Alexandre Willaume

»Jeg skulle spille den torturscene, som Mads Mikkelsen laver i 'Casino Royal'. Det gik fint, men jeg tror ikke, jeg var tæt på at få rollen. De sagde bare pænt tak, og 'vi vender tilbage en anden gang'.«

Den nye 'James Bond'-film er Daniel Craigs sidste som agent 007, hvilket Alexandre Willaume, ærgrer sig over, da han dermed misser muligheden for at spille overfor ham, hvis han en dag skulle komme med i en 'James Bond'-film.

»Han er jo den mest cool person, og vi ved jo ikke, hvem der bliver den næste. Men nu har jeg også arbejdet så meget i udlandet, hvor der har været så meget andet, og David (Dencik) gør det jo rigtig godt.«

Alexandre Willaume der herhjemme mest er kendt for TV 2-serier som 'Rita' og julekalenderen 'Ludvig og julemanden' har blandt andet medvirket i Hollywood-filmen 'Tomb Raider' fra 2018, hvor han spiller overfor den svenske verdensstjerne Alicia Vikander.

I Bond-regi spiller David Dencik russisk skurk i den aktuelle 'No Time To Die', mens navne som Mads MIkkelsen, Ulrich Thomsen og Jesper Christensen som bekendt tidligere har været med i serien.

Her kan du læse om hvilke danske skuespillere og modeller der igennem tiden har været i spil til en Bond-rolle.