Hele Stine Bramsens verden brød sammen den forårsdag i 2016.

Hendes dengang et år og otte måneder gamle søn Alfred var faldet ud af vinduet på første sal i et backstagelokale og blev hastet til intensivafdelingen på Odense Universitetshospital.

Nu fortæller den 32-årige sanger i et interview med Alt for Damerne om sin kamp for at komme sig ovenpå den rystende oplevelse - og den fordømmelse, hun føler, hun blev blev mødt med i offentligheden.

For mens Stine Bramsen kæmpede for at få hverdagen til at hænge sammen og bearbejde chokket, måtte hun også se sig selv blive hængt ud som en dårlig mor i offentligheden.

Stine Bramsen på scenen under Grøn Koncert i Kolding i juli 2016.

Det har hun nu skrevet sangen 'Don’t judge me' om.

»Budskabet i sangen er, at folk bare skal blande sig udenom, hvis de ikke er en del af det, der sker. Man har ikke ret til at konkludere noget, hvis man ikke ved noget. Det var sgu vildt at opleve den mangel på empati, nogle følte trang til at udtrykke over for min lille familie, da vi stod i vores livs krise. Bare fordi jeg er en offentlig person, føler folk, at de har ret til at skrive i tredje person på min væg på Facebook: 'Hvor var HUN uansvarlig'. Det er jo MIG, de skriver til,« siger Stine Bramsen til Alt for damerne.

Umiddelbart efter den frygtelige ulykke måtte hun aflyse flere koncerter for at være sammen med sin søn, der lå på intensivafdelingen i flere dage, før han kunne udskrives.

Jeg kommer aldrig til at glemme sidste lørdag eller dagene, der fulgte. Min verden er rystet. Heldigvis er vi nu hjemvendt med min elskede søn i bedring - og min og mand og jeg vil af hjertet takke de fantastiske læger og sygeplejersker på OUH Også tusind tak for al støtten fra jer derude, det har varmet mit følsomme hjerte Jeg er selvfølgelig meget ked af de festivaller alt dette er gået ud over og håber på jeres forståelse. Nu skal vi lige lande og kramme en masse... Og så ses vi derude snart! Et billede slået op af Stine Bramsen (@stinebramsen) den 28. Maj 2016 kl. 11:00 PDT

Alfred slap heldigvis fra faldet uden mén. I dag går han i børnehave og storebror til Lasse, som Stine Bramsen og hendes mand Kasper Adsbøll fik for et år siden.

Stine Bramsen slog igennem som forsanger i Alphabeat, men siden 2013 har hun især fokuseret på sin solokarriere. Hun er netop nu pladeaktuel med albummet 'Bruised'.