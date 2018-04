I december kunne sangerinde Kirsten Siggaard og hendes daværende mand Jørgen Andersen fortælle, at de efter 38 års parløb ikke længere var mand og kone.

Faktisk havde de været fra hinanden siden 2015, lød det dengang fra parret. Nu fortæller de, hvorfor der gik så lang tid, før de fortalte offentligheden om skilsmissen.

Den 63-årige sangerinde fortalte i januar til BT, at parret længe havde snakket om at lade sig skille, da ægteskabet langsomt var blevet til et venskab.

»Vi var venner, og så er det dumt, når jeg alligevel har boet for mig selv i snart to år. Hvis der så skulle dukke én op, så ville vedkommende få skylden for, at 'det var derfor'. Selvom det ikke er sådan, det forholder sig, så vil der altid være nogen, der nok vil synes, at 'det var da lidt sjovt', og det er der ikke nogen, der fortjener,« sagde hun i den forbindelse.

Men at hun alligevel nåede at bo for sig selv i to år, var der en særlig grund til, fortæller grandprix-legenden nu til ugebladet Søndag.

Det var nemlig af hensyn til hendes 100 år gamle mor, som bor på plejehjem, siger hun til ugebladet.

»Hun ved det faktisk stadigvæk ikke. Hun er ved at blive dement, så det vil være svært for hende at forholde sig til. Jørgen har jo været der i 40 år. Så vi ventede, til efter hun var fyldt 100, for at det ikke skulle tage fokus fra hendes fødselsdagsfest,« siger hun til Søndag.

Kirsten Siggaard blev for alvor et kendt ansigt herhjemme, da hun stillede op i Dansk Melodi Grand Prix første gang i 1983. Året efter stillede hun op med musikeren Søren Bundgaard, og sammen vandt de sangkonkurrencen med ørehængeren 'Det' lige det'. De gentog succesen året efter med sangen 'Sku' du spørg' fra no'en' og igen i 1988 med sangen 'Ka' du se hva' jeg sa''.

Sammen med Jørgen Andersen har hun to voksne sønner, Kasper og Mads.