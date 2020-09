Popgruppen Scarlet Pleasure leverer soundtracket til den nye Mads Mikkelsen-film 'Druk'. Sjovt nok har forsanger Emil Goll et helt særligt forhold til Mads Mikkelsen. Et forhold, der indebærer netop alkohol.

Da B.T. onsdag aften fanger Scarlet Pleasure-forsangeren til premieren på netop 'Druk', fortæller han om dengang, han som 15-årig i midten af 00'erne blev 'reddet' af den berømte danske skuespiller.

Emil Goll er jævnaldrende med Mads Mikkelsens datter Viola. De er begge vokset op i Gentofte og kender hinanden.

På et tidspunkt er de til fest sammen, hvor Emil Goll og Scarlet Pleasures trommeslager, Joachim Dencker, tager lidt for heftigt for sig af de våde varer.

Scarlet Pleasure: Alexander Malone, Emil Goll og Joachim Dencker. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi delte en hel flaske vodka på et kvarter. Det vidste vi ikke, at man ikke skulle gøre,« fortæller Emil Goll med et smil.

»Vi havde 10 minutter, hvor vi havde vores livs 'high', det var helt fantastisk.«

Men så ramte de muren, fik blackout og måtte følges hjem. Her fulgtes de med Mads Mikkelsens datter til toget. Da de stod af på Vangede Station, holdt en bil og ventede på dem.

Emil Goll har tidligere fortalt til musikbladet Gaffa, hvordan det kom bag på ham, at det var Mads Mikkelsen, der sad i bilen. Han kendte ham kun som 'skuespilleren Mads Mikkelsen' og tænkte 'er jeg med i 'Pusher', eller hvad sker der?'.

Mads Mikkelsen med sin familie til premieren på 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard

Han fortæller videre til B.T.:

»Det er først der, jeg vågner op fra mit blackout. Det var ligesom at være med i en film. Han (Mads Mikkelsen, red.) har sidenhen fortalt mig, at jeg åbenbart havde en hel kasse øl med, som jeg insisterede på at skulle have med hjem til min mor. Han kørte mig hjem, og det skal han fandeme have tak for,« lyder det fra Emil Goll med et grin.

Scarlet Pleasure har som nævnt leveret musikken til Mads Mikkelsens nye film, der er instrueret af Thomas Vinteberg. Det er en stor ære, fortæller Emil Goll og forklarer:

»Efter min konfirmation, da festen havde lagt sig, så jeg og Alexander (Malone, bassist i Scarlet Pleasure, red.) Thomas Vintebergs 'Festen' på VHS hos min farmor. Det er en drøm, der går i opfyldelse.«