For lidt mere end et år siden blev den danske forsanger i heavy metal-gruppen Pretty Maids ramt af en alvorlig kræftsygdom.

Nu har kræften spredt sig – og alt, Paul Christensen kan håbe på, er et mirakel.

Det fortæller sangeren, der lyder kunstnernavnet Ronnie Atkins, i et stort interview med Jyllands-Posten.

Selv kalder den 56-årige mand den lungekræft, som han blev diagnosticeret med i efteråret 2019, for en »lortesygdom«:

»Jeg er optimist, men jeg er ikke naiv. Kræften har spredt sig igennem blodbanerne, og det har sat sig i knoglemarven. Jeg kan ikke gøre andet end at håbe på et mirakel og tro på, at jeg er blandt de fire procent, som overlever det her. Jeg håber, at jeg dør med kræft og ikke af kræft. Det sværeste er, at jeg lever i intervaller på tre måneder. Hvad viser den næste skanning?« siger han til Jyllands-Posten.

Det var bandet – som han fik stor succes med i 1980erne – selv, der offentliggjorde den triste nyhed om kræftdiagnosen tilbage i oktober 2019. Det skete i et opslag på gruppens Facebook-side, hvor Paul Christensen beskrev, at 'det var skræmmende, som ens verden kunne blive vendt på hovedet i løbet af et par uger'.

»Jeg tog til lægen til et rutinetjek og klagede over nogle rygsmerter i midten af august,« skrev Ronnie Atkins dengang.

Derefter gennemgik han flere skanninger og biopsier, mens hans ventede på svar.

»Og så, for tre uger siden, blev jeg diagnosticeret med lungekræft. Det har været et chok for mig, min familie og dem, der er tæt på mig, da det kom fuldkommen uventet, da det var uden symptomer, og alting er sket og har udviklet sig så hurtigt på det seneste,« skrev han videre.

Til foråret udgiver Ronnie Atkins ifølge Jyllands-Posten et soloalbum med sange, der er inspireret af hans kræftsygdom.