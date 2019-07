Den kendte direktør og samfundsdebattør Martin Thorborg har de seneste dage opholdt sig på et af Europas mest øde steder.

Sammen med kæresten, Jannie Buch, har han besøgt Tjernobyl Atomkraftværk og området omkring, som har været forladt siden katastrofen i 1986.

Parret har brugt to intensive døgn i området, fortæller Jannie Buch til B.T. via mobil, kort inden de stiger om bord på et fly ud af katastrofezonen mandag formiddag.

»Vi tog direkte fra Roskilde Festival herhen, hvor vi har haft to overnatninger,« siger Buch, der længe har villet af sted.

Martin Thorborg og kæresten, Jannie Buch, kom helt tæt på atomkraftværket i Tjernobyl. (Privatfoto) Vis mere Martin Thorborg og kæresten, Jannie Buch, kom helt tæt på atomkraftværket i Tjernobyl. (Privatfoto)

»Det er mig, der gerne ville prøve det, for jeg har drømt om det i mange år. Vi ville gerne af sted nu på grund af den nye serie, fordi jeg er bange for, det snart bliver overrendt af nysgerrige,« siger hun.

Den frygt blev imidlertid gjort til skamme for hende og Jubii-kæresten.

HBO-serien 'Chernobyl' har tidligere på året taget verden med storm og har sat ny rekord for popularitet på filmsiden IMDB, hvor den har en gennemsnitskarakter fra brugerne på 9,6 ud af 10. Samtidig har den øget tilstrømningen af turister i Tjernobyl – særligt instagrammere på jagt efter unikke billeder.

Men den øgede turiststrøm var ikke til at mærke for Martin Thorborg og Jannie Buch i de forløbne dage, og området virker stadig lige så uberørt, som da de tusinder og atter tusinder lokale blev evakueret på den skæbnesvangre forårsdag i 1986.

»Vi var helt alene derinde. Det var helt vanvittigt. Det er bare sindssygt at gå rundt et sted, som blev forladt for 33 år siden. Alt står stille. Vi gik ind i nogle huse og lejligheder, og alt er efterladt. Der er sågar en forlystelsespark, hvor nogle af forlystelserne stadig er intakte,« siger Buch fra lufthavnen i Tjernobyl.

Det har været en blandet oplevelse for hende at få opfyldt drømmen om at opleve stedet.

»Der har været en underlig stemning, fordi her ikke er en lyd. Og det var vemodigt, da vi nåede op til selve atomkraftværket. Det er jo fandeme den største menneskeskabte katastrofe, der har været,« siger hun.

»De arbejder stadig på at afskærme den radioaktive stråling,« påpeger hun.

Et pariserhjul i forlystelsesparken, som aldrig nåede at åbne. (Privatfoto) Vis mere Et pariserhjul i forlystelsesparken, som aldrig nåede at åbne. (Privatfoto)

Netop strålingsfaren i Tjernobyl er grund til stadige bekymringer, men ikke for Martin Thorborg og Jannie Buch.

»Det er kun farligt, hvis du ikke har styr på det. Vi kunne for eksempel sidde og spise i atomkraftværkets kantine,« siger Buch til B.T.

Den bliver i dag brugt til at bespise blandt andet betonarbejdere og kraftværkets administrationsbygning, som stadig er i drift.

»Men nogle områder skal man ikke bevæge sig hen i. Vi blev blandt andet formanet om ikke at gå ned i kælderen, hvor brandmandstøjet fra katastrofen stadig ligger. Der er strålingen stadig alt, alt for høj,« siger Jannie Buch.

Parret har foreviget turen med en række billeder og videoer, som de har lagt på Instagram.

Her kan man blandt andet se de geigertællere, som de hele tiden brugte til at kontrollere, om der var for meget stråling i luften. Man kan også se, at deres rejseselskab meget passende hed 'Gamma Travel'.

Millionær-parret føler sig på den baggrund helt sikre på, at de ikke har løbet nogen unødvendige risici.

»Den mængde stråling, vi har fået, svarer til at flyve i et fly fra Danmark med kurs mod Spanien i en time,« siger Jannie Buch.

Martin Thorborg gik med en geigertæller for hele tiden at tjekke strålingsfaren. (Privatfoto) Vis mere Martin Thorborg gik med en geigertæller for hele tiden at tjekke strålingsfaren. (Privatfoto)

Iværksætteren Martin Thorborg grundlagde sin formue i 90'erne, da han startede internetportalen og søgemaskinen Jubii. Han og Jannie Buch, som udlejer luksusboliger, har været kærester i godt to år og bor sammen i en villa på Strandvejen nord for København.

Det er imidlertid ikke forbeholdt de rige at besøge Tjernobyl, når man først befinder sig i Ukraine. Det afslører 49-årige Thorborg på Instagram.

'En privat tur koster 400 euro (knap 3.000 kroner, red.) plus fly og hotel. Men det kan gøres billigere,' skriver han til en nysgerrig følger.

Han beskriver oplevelsen i Tjernobyl som 'mærkelig på den fede måde'.

Vis dette opslag på Instagram Nok det mest creepy på turen! #chernobyl Et opslag delt af Martin Thorborg (@martinthorborg) den 7. Jul, 2019 kl. 1.45 PDT