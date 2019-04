Det er særdeles gode tider for den familieejede byggemarkedskæde Bygma.

Det seneste regnskab viser nemlig, at de har sat rekord både i omsætning og indtjening. Familien Christiansen, der ejer Bygma, kan derudover også kalde sig landets 21. rigeste.

»Vi er meget tilfredse med årets regnskab,« siger adm. direktør Peter Hellerung Christiansen ifølge Finans.

Regnskabet fra 2018 viser, at Bygma-koncernen har omsat for 7,9 milliarder kroner, og at indtjeningen efter skat er på 344 millioner kroner. Koncernens egenkapital er på rundt regnet tre milliarder kroner.

Peter Hellerung Christiansen er søn af Lars Børge Christiansen, der stiftede Bygma i i 1966, og som stadig er en del af bestyrelsen.

Derudover ejer Peter Hellerung Christiansens to søskende også andele af virksomheden.

Ifølge Finans har familien en samlet formue på over fire milliarder kroner.

Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden.