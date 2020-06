Har du altid drømt om at få en bid mad på én af landets toprestauranter, men ikke haft pengene til det?

Så er der godt nyt.

Den danske milliardær Lars Seier Christensen har nemlig lanceret en konkurrence, hvor han udlover hele 26 gratis middage – med dertilhørende vin – for to personer på en Michelin-restaurant.

Det skriver den 57-årige rigmand og tidligere Saxo Bank-ejer i et opslag på Facebook.

Her skriver han også om bevæggrundene for konkurrencen:

'Det er en vanskelig tid for de danske restauranter, og det er meget trist at være vidne til. I forvejen var det ikke nemt at drive restaurant i Danmark, og efter corona-nedlukningen er det blevet endnu mere vanskeligt og usikkert,' lyder det i opslaget, som fortsætter:

'Samtidig vil jeg også gerne give folk, der måske ikke kommer så ofte på de mest prisbelønnede restauranter i Danmark, en mulighed for at prøve et sublimt måltid. Jeg kan forestille mig, at nogle af jer trænger til en god oplevelse efter de sidste par måneder.'

Hvis du vil være en af de heldige vindere af en Michelin-middag, så skal du gøre, som følger:

Gå ind på Lars Seier Christensens Facebook-profil, find opslaget og skrive en kort kommentar, hvori du fortæller om dit livs bedste måltid. Det kan – ifølge rigmanden – handle om alt fra et måltid på en gourmetrestaurant til en pizza fra det lokale pizzeria.

Deadline for deltagelse er onsdag 24. juni kl 24.

Vinderne kan helt selv bestemme, hvilken af landets 26 Michelin-restauranter de vil spise på – deriblandt altså på Lars Seier Christensens to egne Michelin-restauranter, Alchemist og Geranium.

Alchemist har to Michelin-stjerner, mens Geranium er den eneste restaurant herhjemme med hele tre af slagsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rigmanden, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Berlingske har til gengæld fået fat i ham.

»Jeg bliver fra tid til anden beskyldt for at leve på en anden planet af folk, som ikke har lyst eller råd til at betale 4.000 kr. for et måltid. Jeg synes, det kunne være sjovt at give nogle af vinderne en oplevelse, de ikke før har prøvet – og hvem ved, måske bliver de kunder i fremtiden,« siger Lars Seier til avisen.

Han understreger endvidere, at hans to Michelin-restauranter ikke har store økonomiske problemer på grund af corona-krisen.

Lars Seier Christensen påpeger i opslaget, at han ikke har spurgt alle 26 restauranter om lov. I tilfælde af, at en restaurant ikke vil deltage – eller har mulighed for det – vil man kunne vælge en af de øvrige restauranter i stedet.