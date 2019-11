De fleste ville nok være lettede, hvis de var blevet overbudt på et bud på over 13 millioner kroner på en auktion.

Men ikke den danske rigmand og dressurrytter Andreas Helgstrand. Han blev så vred over, at en tysk auktionarius overså hans bud på en hest, at det har udviklet sig til lidt af en skandale i den internationale hesteverden.

»Det er jo klart, så bliver man lidt sur, når man byder så mange penge for en hest, og alle ligesom kan nå at se, at vi har budt, og han så slår den af med hammeren,« siger han til B.T.

Den vilde auktion foregik i den tyske by Verden forrige weekend, hvor nogle af de rigeste og mest magtfulde folk inden for ridesporten sad klar på lægterne i hallen for at få fingre i nogle af de bedste unge heste.

Andreas Helgstrand, der er tidligere OL-medaljevinder i dressur, og som siden på imponerende vis har skabt en formue på over en kvart milliard kroner på blot 10 år på at ride og sælge heste, havde også en repræsentant klar.

Det er flot og luksuriøst hos Helgstrand Dressage ved Vodskov nord for Aalborg, hvor Andreas Helgstrand holder til. Foto: Henning Bagger

Helgstrand har et samarbejde med den kendte og berygtede tyske hestehandler Paul Schockemöhle, og de havde udset sig auktionens stjerne, præmiehingsten Confess Color.

Men selv om de to mænd havde pengene løst siddende i lommerne og lod deres repræsentant Ulf Möller byde løs, så fik de ikke det, de kom efter.

For mens Helgstrands repræsentant bød 1,9 millioner euro (svarende til 14,2 millioner kroner), så lod auktionarius hammeren falde ved buddet på 1,89 millioner euro (svarende til 14,12 millioner kroner).

Dermed blev hesten solgt til tyskeren Rebecca Gutmann, der har en stor hingstestation ved Berlin.

Helgstrands dårlige sager Selv om Andreas Helgstrand har stor succes med sin hestevirksomhed, så har der også været bump på vejen. I sin tid som selvstændig har Helgstrand flere gange været i medierne på grund af anklager om hestemishandling, svindel og underbetaling.

Og det har fået Helgstrand og Schockemöhle til at rase.

I en pressemeddelelse anklager de auktionarius Bernd Hickert for bevidst at overse deres bud:

'Det var et spil mellem Rebecca Gutmann og auktionarius, der fik hammeren til at falde på de 1,89 mio. euro, selv om nogen velvilligt ville betale 1,9 mio. euro,' skriver de ifølge Ridehesten.

Vreden er ikke mindre af, at auktionarius to gange ignorerede et bud fra Helgstrand-lejren.

Andreas Helgstrand skrev sig ind i den internationale rideverden, da han blev nummer to ved VM i 2006 på den skimlede hoppe Blue Hors Matine, der var ejet af Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: JOCHEN LUEBKE

Første gang endte auktionen dog med at fortsætte trods hammerslag, men det gjorde den så ikke anden gang.

I en video fra auktionen kan man da også se, at den tyske kvinde fjoller rundt med auktionarius, der stod ved siden af hende på lægterne i auktionshallen.

Til B.T. fortæller Andreas Helgstrand, at han ikke mener, at auktionarius havde en personlig vendetta mod dem, men at han opfatter det, som om auktionarius bare var for ukoncentreret.

»Men man gider da ikke købe hest på sådan en auktion, når man har været deres bedste kunde altid, og så lige pludselig, så står man der og føler, at man har budt mere, end den blev solgt til,« lyder det fra Helgstrand, der også var klar til at byde mere for den eftertragtede hest.

Ny Helgstrand-generation på vej Både Andreas Helgstrand og hans kone, Marianne, rider. Og interessen er smittet af på parrets ældste søn, Alexander Yde Helgstrand. Som 16-årig har han allerede vundet danmarksmesterskaber, nordiske mesterskaber og sågar EM med sin pony Adriano B. I 2019 vandt han også danmarksmesterskabet for juniorryttere på sin hest Grevens Sa'Va.

Andreas Helgstrand er i øvrigt ikke et ukendt navn i den tyske auktionshal.

I 2018 satte han auktionsrekord, da han gav 15 millioner kroner for hesten Vivino.

Dermed slog han sin egen rekord fra to år tidligere, hvor han havde betalt knap ni millioner kroner for en hest.

Men han har også råd til det. På bare 10 år år har han skabt en kæmpe formue på sin hestevirksomhed Helgstrand Dressage.

Andreas Helgstrand vandt OL-bronze i 2008 sammen med det danske dressurlandshold. Her ses han sammen med Anne vaan Olst (tv.) og prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (midt). Foto: DAVID HECKER

Her køber og træner han heste, som han siden sælger videre. Ofte til astronomiske beløb.

Han har tidligere fortalt til B.T., hvorfor han mener, at han som en af de få tjener penge i hestebranchen:

»Vores motto er, at alle heste er til salg. Kunderne skal ikke tro, at der er nogen, vi gemmer. Det kan vi ikke. Alt er til salg,« siger han.

Andreas Helgstrand solgte i 2018 51 procent af Helgstrand Dressage til kapitalfonden Waterland.

Millionerne vælter ind hos rytteren Andreas Helgstrand, der har kæmpe succes med sin hestesalgsstald. Foto: Henning Bagger

Prisen for handlen er ikke blevet offentliggjort, men det seneste regnskab for 2017/2018 for Helgstrands selskab Wama Consult, hvorigennem han ejer sine hestevirksomheder, viser en egenkapital på 356 millioner kroner.

Helgstrand Dressage offentliggjorde i slutningen af oktober nyt regnskab.

Her fremgik det, at han tjente 75 millioner kroner i seneste regnskabsår, og at han og kapitalfonden udbetalte 163,2 millioner kroner i udbytte.

Hannoveranerforbundet har efterfølgende undskyldt og beklaget over for Helgstrand og Paul Schockemöhle, at de overså deres bud. Forbundet vil nu undersøge sagen nærmere.