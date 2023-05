Endnu en gang er det Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen, der er den rigeste mand i Skotland.

Det viser en ny opgørelse fra Sunday Times Rich List.

Milliardæren er for anden gang blev udnævnt som den rigeste person i landet og har øget sin formue med to milliarder pund svarende til over 17 milliarder danske kroner.

Dermed er hans formue ifølge listen på 8,5 milliarder pund.

Ud over at tjene styrtende på forretningen Bestseller har Anders Holch Povlsen også en andel i onlineforhandleren Asos.

At Anders Holch Povlsen er den rigeste person i Skotland skyldes, at han ejer utroligt meget jord i landet.

Rigmanden startede med at udvide sine besiddelser i Skotland allerede i 2006, da han for 7,9 millioner pund opkøbte Glenfeshie – et gods, der er på over 16.000 hektar og ligger i Cairngorms National Park i det nordøstlige Skotland.

Siden har han opkøbt mere og mere og ejer nu i alt 89.000 hektar land.

I forbindelse med sine erhvervelser af landarealer og godser har Anders Holch Povlsen da også fået kælenavnet 'Kongen af Skotland' blandt lokalbefolkningen.

En nylig sag kan dog også have fået de lokale i Skotland til at tale om andet end Anders Holch Povlsens formue.

Et program på BBC, der følger det skotske politi, havde nemlig et klip med, hvor rigmanden bliver stoppet af politiet for at køre for stærkt.

I klippet, der er blevet delt af Daily Mail, kan man tydeligt se den normalt så mediesky rigmand erkende, at han har kørt for stærkt og gerne modtager bøden, som de to betjente overrækker Anders Holch Povlsen efter at have vist ham, at han har kørt 132 kilometer i timen i en zone, hvor man må køre 96.

»Her er din fart. Du kan se, du kørte 132 kilometer i timen,« forklarer betjenten.

Herefter forklarer betjenten, at den overskridelse af fartgrænsen resulterer i en bøde på 100 pund, svarende til omkring 840 kroner, og 'tre point' på kørekortet.

»Det er fint,« lyder svaret fra Anders Holch Povlsen, der tager imod bøden og forklarer, at der er tale om en 'solrig og smuk dag', og at der 'ikke var noget trafik på vejen'.