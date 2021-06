Realitystjernen Tessie Skovly hader tilsyneladende Israel så meget, at hun brænder statens flag af på de sociale medier.

B.T. er i besiddelse af et screenshot af en Instagram-video, der viser Tessie med en hjemmelavet udgave af flaget med davidsstjernen, som hun futter af for øjnene af sine 54.200 følgere.

Flere af dem er blevet chokeret over den hadske aktion.

Men »Ex on the Beach«-stjernen står ved sin gerning og forsvarer den:

»Lad dem blive chokerede. Jeg støtter op om det, jeg synes er rigtigt, og det, der foregår mod Palæstina, er helt helt forkert og direkte modbydeligt. Så jeg støtter det, jeg synes er korrekt. Andet har jeg ikke at sige,« siger Tessie Skovly til B.T.

Siden krisen mellem Israel og Hamas eksploderede fra den 10. til den 21. maj, har de sociale medier været fyldt med holdninger til konflikten i Mellemøsten. Også mange danske kendte kastede sig ind i konflikten på især Instagram.

Men det er farligt, hvis man spørger kommunikationsrådgiver Anna Thygesen.

»Det er en farlig måde at kommunikere på, men den er kommet for at blive. Der er virkelig grobund for manipulation, fake news og så tager jeg ikke engang stilling til, hvad sagen er. Der er mange, der bare ser det, og så lagrer det sig, og så tænker folk »Nå, det der Israel, det er sgu da klamt«. Det er jo ikke sådan, vi kommunikerer normalt. Det er alt for primitiv kommunikation,« siger hun.

Det er nyt, at unge mennesker uden tilknytning til et politisk parti, er så aktivistiske på de sociale medier.

Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver. Foto: Bax Lindhardt

»Det kan være alt fra nødhjælpsorganisationer, der sætter ting i gang, som spreder sig som en steppebrand. Det kan være struktureret eller ustruktureret. Det ved vi jo ikke. Det er alt fra bloggere til skuespillere, der tager stilling og gør noget aktivt. Det er stort set kun Palæstina-siden, der har gjort det,« siger hun.

Anna Thygesen er selv mor til en 17-årig, og hun ved, at kommunikationsformen virker.

»Min holdning er nok sådan lidt mormoragtig. Det her egner sig ikke til sådan noget indhold. Men det egner sig jo godt til det, man tager stilling til noget, man dybest set ikke ved en skid om. Stories er ekstremt hurtigt. Alt er kort. Det, der er farligt i den type af kommunikation, det er, at dem, der ser på det, er uforberedte,« forklarer hun.

Thygesen mener, at de sociale medier må komme ind i kampen for at forebygge problemet.

»De sociale medier må igen gribe i egen barm. Det lyder altid på dem, at det er svært for dem at regulere. Men ved I hvad, det er jo jeres egen forretning! Det svarer jo til, at Coop vil sige: »Vi har nogle varer, der er for gamle, men det er jo svært for os at gå ud og fjerne dem.« Facebook må tage opgaven seriøst. De har sat et monster i gang, som de ikke kan styre,« lyder dommen fra Thygesen.