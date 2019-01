Til juni bliver et velkendt 'Robinson'-par forældre til deres første fælles barn.

Da ‘Robinson Ekspeditionen’ rullede over skærmen i 2016, blev det 39-årige Henrik Andersen, der løb med sejren og den halve million.

Henrik fik dog mere ud af sin deltagelse end det, idet han også fandt kærligheden under programmet, nemlig den 25-årige Liza Pedersen.

I julen sidste år blev det endnu mere seriøst mellem parret, da Henrik på en ferie til Thailand valgte at gå på knæ for Liza og spørge, om hun ville gifte sig med ham.

Heldigvis blev det et rungende ja fra Liza. Efterfølgende besluttede parret sig også for at investere i et hus sammen i Solrød Strand, som de nu er i fuld gang med at renovere, så det kan blive helt klart i løbet af i år.

Planen var oprindeligt, at det store bryllup skulle stå mellem ‘Robinson’-parret i sommeren 2019, men sidenhen har parret besluttet at brylluppet skal stå i sommeren 2020 i stedet, da de har meget at se til med husprojektet.

Nu viser det sig dog, at det ikke kun er husprojekt og bryllupsplanlægning, som parret har travlt med.

'Vi har gået og arbejdet med at få færdiggjort huset indvendig, og vi er nu kommet så langt, så Alberte og Benjamin (Henriks to børn red.) har et færdigt værelse, og køkkenet er også færdigt. Derudover er Lizas og mit soveværelse færdigt, og babyværelset er også færdigt. Til dig, som læste teksten færdig, så venter vi en lille dreng til juni. Jeg er så pisse stolt og glad. Aldrig har jeg været så lykkelig og glad. Stor tak til Alberte og Benjamin for den fine reaktion på deres nye titel. Jeg ved, at babyboy er i trygge hænder med jer som familie,' afslører Henrik på sin Facebook-profil.

»Vi har vidst det længe, men vi har holdt det hemmeligt, så familie, venner og os selv har kunnet nyde det selv først,« uddyber Henrik overfor Realityportalen.dk.

»Vi har hele tiden vidst, at vi ville have børn sammen, så det er super dejligt, at jeg nu er gravid. Jeg tror, det er første gang, jeg har set Henrik komme til tårer, så han var meget glad for nyheden. Og storebror og storesøster har også længe ønsket en lille bror/søster, så den lille ny har helt sikkert været meget ønsket. Vi har snakket lidt om navne og virker ikke til at være helt uenige, men vi har dog ikke sat os fast på noget bestemt endnu,« fortsætter Liza.

Den lille ny bliver Lizas første barn og således også Henrik og Lizas første fælles barn.

