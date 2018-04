Skuespillerinden Lykke Sand og Aarhus-rapperen USO skal giftes. Det afslører parret på Instagram.

Kendisparret stod for første gang frem som kærester i 2016 efter at have mødt hinanden i job-sammenhænge året forinden, fortalte de dengang til Se og Hør. Og nu går de altså skridtet videre.

Parret er dog gået stille med dørene, for faktisk faldt den aarhusianske rapper på knæ for sin udkårne allerede for en måned siden, afslører den 36-årige skuespillerinde i en åben kærlighedserklæring:

'For lige præcis en måned siden friede mit livs kærlighed til mig. Det var ét af de der øjeblikke, hvor tiden står stille og hvor hjertet føles som om, det er ved at eksplodere af glæde. Jeg sagde selvfølgelig ja. Det er klart. For der er intet i hele verden, jeg hellere vil, end at det skal være ham og mig for evigt'

For lige præcis en måned siden friede mit livs kærlighed til mig. Det var ét af de der øjeblikke, hvor tiden står stille og hvor hjertet føles som om, det er ved at eksplodere af glæde. Jeg sagde selvfølgelig ja. Det er klart. For der er intet i hele verden, jeg hellere vil, end at det skal være ham og mig for evigt @usomusic #kærlighed #imedgangogmodgang #allislove #loveisall Et opslag delt af Lykke Sand (@sandlykke) den 3. Apr, 2018 kl. 10.25 PDT

Også USO, som blandt andet var med i Vild med Dans i 2014, har opdateret sine følgere om giftermålet.

'Er verdens lykkeligste mand. Tak for dig,' skriver Aarhus-rapperen til et billede af sin forlovede, som han krydrer med hjerte- og ring-emojis og hashtagget #HunSagdeSguJa

Er verdens lykkeligste mandTak for dig @sandlykke #HunSagdeSguJa Et opslag delt af USO (@usomusic) den 3. Apr, 2018 kl. 11.13 PDT

​Lykke Sand og USO stod første gang frem som par i 2016, da de troppede op til en teaterpremiere arm i arm.

»Vi mødte hinanden under optagelserne til USO’s video 'Vi er så fine' for et år siden og har været sammen lige siden,« fortalte Lykke Sand til Se og Hør.

Lykke Sand debuterede som skuespiller i tv-serien 'Strisser på Samsø' i 1997 og har siden medvirket i blandt andet 'Rejseholdet', 'Krøniken' og 'Rita'.

Rapperen USO. Foto: FLINDT MOGENS Rapperen USO. Foto: FLINDT MOGENS

USO, med det borgerlige navn Ausamah Saeed, er kendt fra det aarhusianske rap-miljø, hvor han i 1998 dannede B.A.N.G.E.R.S med L.O.C og Johnson. I 2012 vandt han prisen 'Årets Danske Hit' til Zulu Awards med L.O.Cs sang 'Momentet', hvor USO synger omkvædet.

I 2014 medvirkede han i Vild med Dans med dansepartneren Jenna Bagge, hvor det desværre ikke rakte længere end til en 10. plads.

»De havde spurgt mig fire-fem år i træk, hvor jeg havde sagt nej. Men det er også en stor oplevelse at få med, og jeg hviler nok i mig selv til at lave det og stadig lave rapmusik bedre end de fleste uden at skulle undskylde. Hele holdet var supersøde, og det var faktisk perfekt, at jeg røg ud så hurtigt, for ugen efter blev jeg inviteret på danmarks turné, af en anden musiker. Jeg mødte en masse cool mennesker, som jeg stadig taler med i dag,« fortalte USO i år til BT.