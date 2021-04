En brutal gennembankning af en forsvarsløs mand, rå knivvold mod en fan og efterfølgende trusler mod sit offer.

Det er, hvad den dansk-somaliske rapper Jamaika er tiltalt for, og det er, hvad der potentielt kan give ham en af landets hårdeste straffe.

Den 25-årige rapstjerne sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Nyborg Fængsel i forbindelse med knivoverfaldet, der fandt sted for halvandet år siden.

I den forbindelse har han fået lavet en mentalundersøgelse, som ifølge Retslægerådet viser, at han er farlig på fri fod, og det anbefaler derfor, at han bliver idømt forvaring på ubestemt tid, såfremt han bliver kendt skyldig. Det skriver JydskeVestkysten.

Rapperen Jamaika på Countdown scenen under Roskilde 2016. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Rapperen Jamaika på Countdown scenen under Roskilde 2016. Foto: Ida Marie Odgaard

Knivoverfaldet fandt sted i Esbjerg oktober 2019.

Her skal Jamaika ifølge anklageskriftet have overfaldt sit offer med slag, mens han ligeledes skal have snittet ham med en kniv med et 30 centimeter langt knivblad.

Jamaika, der har det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali, nægter sig skyldig i sagen.

Han blev 6. oktober efterlyst af politiet, men blev først anholdt godt en måned senere.



I løbet af den måned hånede han politiet flere gange på sociale medier – blandt andet ved at dele en story, hvor han via emojies rakte fuck til politiet.

Tiltalt for flere overfald

Onsdag var han så i retten, hvor han – ifølge JydskeVestkysten – begrundede sin flugt med, at han gerne ville være sammen med sin kone, der på daværende tidspunkt var højgravid.

Ifølge avisen var han 'velformuleret', da han nægtede sig skyldig i forholdene, som – udover knivoverfaldet – inkluderer trusler mod offeret samt en gennembankning af en forsvarsløs mand sammen med to andre.

Ifølge JydskeVestkysten har offeret til knivoverfaldet forklaret, at han mødte Jamaika efter en af rapperens koncerter 5. oktober 2019.

Efterfølgende mødtes de til en privat fest, hvor det eskalerede, og Jamaika – ifølge tiltalen – brændte sit 25-årige offer med en cigaret, slog og sparkede ham, hvorefter han stak ud efter ham med en køkkenkniv.

Offeret fik afværget et stik mod halsen, men fik blandt andet et dybt stiksår i håndleddet.

Ifølge JydskeVestkysten var offeret 'tydeligt bange for repressalier', da han vidnede for retten onsdag, hvorfor han heller ikke turde at nævne navne på vidner.

Jamaika nægter sig skyldig i både knivoverfaldet, truslerne samt gennembankningen af den forsvarsløse mand, som skal have fundet sted på en p-plads i Vejle for halvandet år siden.

Der ventes at falde dom i sagen onsdag 14. april, og hvis han bliver kendt skyldig for de voldelige overfald, risikerer han altså en af de strengeste fængselsstraffe – nemlig tidsubestemt forvaring i en sikringsanstalt.