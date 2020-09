Præst Katrine Winkel Holm mener, at kronprinsesse Mary er gået langt over grænsen, da hun var hovedtaler til Copenhagen Pride.

»Er det virkelig en opgave for Danmarks kronprinsesse at være bannerfører for politiske beslutninger, der påvirker børn på en stærkt diskutabel måde?« spørger Holm i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Katrine Winkel Holm, der er sognepræst og debattør, mener, at Kronprinsessen gik for langt som repræsentant for det danske kongehus, da hun som hovedtaler talte om udfordringer for LGBT+-personer.

Hun nævner juridisk kønsskifte for børn som et af de kontroversielle politiske emner, som Kronprinsessen nu kan kædes sammen med.

»Hun skal være repræsentant for hele Danmark, og det er næsten, som om hun siger, man er et dårligt menneske, hvis man ikke er enig i de her stærkt politiske organisationers budskaber.«

I kronprinsesse Marys tale nævnte hun ikke noget om enkeltsager som juridisk kønsskifte. Formår hun ikke at holde sig ude af det politiske i sin tale?

»Jo, hun prøver, men hun siger, vi skal være foregangsland i kampen for rettigheder for LGBT+-personer, og så er det, jeg gerne vil høre, hvor det er, hun mener, vi skal gå forrest. Sagen er, at Priden har som en af sine mærkesager at indføre juridisk kønsskifte for børn. Det er politisk, når hun siger sådan, og at hun ikke siger det ligeud, hvad det er, vi skal gå forrest med, gør det bare endnu mere påfaldende.«

Kronprinsesse Mary har jo også været ude med budskaber om miljø og flygtninge. Emner, der også bliver debatteret politisk. Er det ikke fordi, det er et emne, som du føler stærkt for, at du mener, hun er over grænsen?

Kronprinsesse Mary og Copenhagen Pride I år var kronprinsesse Mary hovedtaler ved Copenhagen Pride. Derudover er Kronprinsessen protektor for Copenhagen 2021, som er et stort event, hvor man slår Worldpride sammen med sportsbegivenheden Eurogames. Eurogames har fokus på at afholde sportskonkurrencer, hvor man har et inkluderende miljø for LGBT+-personer.

»Jeg ved heller ikke, om jeg mener, at Kronprinsessen eksempelvis skal have stærke meninger til miljø, men jo, det er da klart, at det her er noget jeg står for, så derfor reagerer jeg mere på det. Jeg mener, kongehuset er noget, alle danskere skal kunne samles om på tværs, og det er jo ikke alle, der er enige i de sager, som eksempelvis LGBT+ Danmark (som deltager i Copenhagen Pride, red.) arbejder for,« siger Katrine Winkel Holm.

Hun understreger, at debatten for hende ikke handler om, hvorvidt foreningen har ret til at være der, have og fremføre deres synspunkter, men om hvorvidt Kronprinsessen kan være hele Danmarks kronprinsesse og støtte organisationer, som sognepræsten kalder stærkt politiske.

Er Kronprinsessen ikke netop hele Danmarks kronprinsesse, når hun også støtter unge, som ikke identificerer sig med det køn, de er født med?

»Hun må jo gerne støtte unge transkønnede, men jeg har jo heller ikke brug for, hun melder sig ind i et parti, som jeg støtter, for at hun skal være kronprinsesse for mig.«

Er kronprinsesse Mary for politisk, når hun er hovedtaler ved Copenhagen Pride og er protektor for Copenhagen 2021?

Det er ikke kun sognepræsten, som kan se eventuelle problemer med dette debatemne. Kommunikationsekspert Anna Thygesen mener også, at der kan være ulemper ved at knytte så tætte bånd til LGBT+-sagen.

»Hun (Kronprinsesse Mary red.) skal passe på, at hun ikke gør sig upopulær hos den mere konservative del af befolkningen, hvor der alt andet lige er mange af kongehusets støtter,« siger Thygesen.

»Det er en balancegang i forhold til det politiske, og det her er et af de emner, som virkelig deler vandene,« forklarer hun.

Tidligere har kronprinsesse Mary fået ros for sin rolle som foregangskvinde for LGBT+-rettigheder, men Anna Thygesen uddyber, at det ikke nødvendigvis er ved LGBT+-fortalerne, at kongehuset skal hente deres mest trofaste støtter. Det er netop i det mere konservative segment, som hun riskerer at fremmedgøre.