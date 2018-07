Efter sin koncert natten til onsdag slog den dansker sanger Bro en anden dansk fyr i hovedet. Bro kan hverken huske slaget eller sin egen koncert

Kevin Andreasen, der går under kunstnernavnet Bro, havde en heftig nat natten til onsdag, da han optrådte i den italienske by Cavallino på diskoteket PiñaColada - Disco Bar.

Han endte i en ophedet diskussion med en fyr, og den diskussion blev afsluttet med, at Bro slog fyren i hovedet, og vagterne ankom.

Det hele blev filmet og lagt på SnapChat af en dansk turist.

B.T. har igennem Bro's mangement været i kontakt med sangeren, som beretter, at han intet kan huske fra aftenen:

»Jeg ville ønske, at jeg kunne svare på det, men det kan jeg ikke…. Af den simple grund, at jeg absolut intet kan huske fra hele aftenen.

Jeg havde fået et par drinks, inden jeg skulle optræde, og jeg er overbevist om, at der er nogen, der har puttet noget i min ene drink, for min hukommelse fra hele aftenen er totalt væk.

Jeg havde aldrig drømt om, at det skulle overgå mig, men nu forstår jeg virkelig, hvor forsigtig man skal være med drikkevarer… både i Danmark og i udlandet. Man skal simpelthen ikke lade sin drink stå ubevogtet.

Jeg har set videoen med mig selv, og jeg må indrømme, at jeg er dybt flov over min egen adfærd. Selvfølgelig er det helt uanstændigt og utilgiveligt at opføre sig som jeg gjorde, og jeg har både moralske og fysiske tømmermænd i dag.

Jeg håber, at I alle vil tilgive mig….. og så siger jeg bare: Pas på med drugdrinks! Det er skræmmende, men de er derude!«

Overvejer du at få taget en blodprøve, så du kan bevise, at du er blevet drugged, og så du eventuelt kan anmelde det?



»Ja, det overvejer jeg helt klart at få gjort. Men jeg er i Italien, og der fungerer alt en smule mere anderledes.«

Efter B.T. havde været i kontakt med ham, lavede han følgende opslag på sin officielle Facebook-profil;