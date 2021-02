For nogle år siden blev musikeren Dorte Hartmann udsat for et overgreb på en festival. Nu udgiver hun en sang om oplevelsen, som hun håber kan være med til at hjælpe andre kvinder i hendes egen situation.

På en Roskilde Festival for nogle år siden dulmede Dorte Hartmann kærestesorger i alkohol og blev så fuld, at hun havde et otte timer langt blackout.

Da hun kom til sig selv igen, så hun ryggen af en person, der forsvandt ud af det telt, hun selv lå nøgen i. Og hun kunne mærke, at nogen havde haft sex med hende.

Men i stedet for at blive vred på manden, så blev hun sur på sig selv over at have været så dum at drikke sig så fuld, at det kunne ske, siger hun til DR.

Det var først, da den første MeToo-bølge rullede i 2017, at hun for alvor hørte om andre, der havde oplevet det samme, og for første gang kunne hun mærke, hvor meget oplevelsen havde påvirket hende. Og at det ikke var hendes egen skyld, at nogen havde udsat hende for et regulært overgreb.

Musiker Dorte Hartmann har tidligere spillet i The Taboos og Two Trick Pony, men laver i dag musik under navnet A Mess.

Og oplevelsen på Roskilde Festival blev til sangen 'Blame is a Dye', som hun skrev i 2018, men som først er landet på streamingtjenesterne nu.

Sangen blev nemlig først mixet færdig sidste år – omtrent samtidig med, at tv-værten Sofie Linde kickstartede den anden MeToo-bølge.

En bølge, som Dorte Hartmann gerne vil ride med på, selvom hun ved, det vil betyde bunkevis af vrede beskeder i indbakken. Dem tager hun dog gerne, hvis det kan bidrage til, at andre får den samme åbenbaring, som hun selv fik efter sit overgreb.

»Det her handler ikke om at pege fingre eller give skyld til mænd, men derimod at gøre op med, at det kun er kvinden, der har båret skylden. Vi skal alle tage et ansvar,« siger hun til DR og tilføjer:

»Forhåbentlig når vi på et tidspunkt derhen, hvor den slags oplevelser ikke længere forekommer, og vi kan tage på festival og drikke os i hegnet uden at risikere sådan noget. For hvis man er for fuld til at give sit samtykke, så er det ulovligt at have sex.«