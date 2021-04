Strategien havde virket i årevis. Stort set lige siden hun i 6. klasse første gang fik et sæt trommestikker mellem fingrene og bare kunne mærke, at det var det rigtige for hende.

»Jeg kunne spørge og risikere at få et nej eller komme hjem og lade, som om intet var sket,« fortæller L.I.G.A.-stjernen Ihan Haydar med et smil om det hemmelige liv, hun i flere år havde måttet leve for at holde sin store musikalske passion skjult.

For hendes forældre, som få år forinden var flygtet fra Irak til Danmark, så på ingen måde musik som en levevej. Og da slet ikke for en pige. For dem var uddannelse det vigtigste. Allerhelst en lang videregående én.

»I deres hoveder var alle musikere satanister, alkoholikere eller stofmisbrugere. Så den vej skulle deres datter i hvert fald ikke gå,« griner hun hovedrystende og husker, hvordan hun i teenageårene deltog i adskillige arrangementer i lokalområdet uden forældrenes viden.

Ihan Haydar måtte stikke sine forældre en nødløgn, da hun i 2012 skulle medvirke i Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Bax Lindhardt

Skæbnen ville dog, at en video fra skolens MGP – hvor Ihan Haydar sad bag trommerne – landede på YouTube, hvor den blev set af musikproducer Chief 1, som ikke var sen til at se hendes talent.

Faktisk manglede han en trommeslager til det nummer, han havde tilmeldt Dansk Melodi Grand Prix, og inviterede den 17-årige skolepige med. Hun var flyvende af lykke.

Hjemme i Gelsted ved Næstved sagde forældrene først ja. Men skiftede mening, da hendes storebror med sin løftede pegefinger blandede sig.

Selvom Ihan Haydar var rasende, satsede hun på, at alt var glemt, når grandprixet fire måneder senere skulle finde sted. Og at den gode gamle strategi stadig virkede til den tid.

Sådan så de ud, da de repræsenterede Danmark i Aserbajdsjan i 2012. Foto: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

»For mine forældre plejede aldrig at se dansk tv,« fortæller Ihan Haydar, som den aften i 2012 skulle debutere foran over en million seere sammen med Soluna Samay og sangen 'Should've Known Better'.

»Vi havde slet ikke regnet med noget, for vores sang var meget stille og ikke særlig Grandprix-agtig. Så jeg tænkte bare, at jeg skulle have den fedeste aften og vende hjem, som om intet var sket. Og så ville mine forældre nok først finde ud af det et par år senere,« griner hun.

Som en af de eneste vidste Ihan Haydars lillebror, at hun var med i grandprixet. Og det ville han se. Sammen med sine forældre.

»Vores nummer startede med, at der var zoomet ind på mig, mens jeg lavede et stick-trick, så de var ligesom ikke i tvivl om, at jeg ikke var på fysikudflugt, som jeg havde fortalt dem,« griner Ihan Haydar.

At hun var blevet afsløret, gik hurtigt op for hende. For knap havde hun forladt scenen, før mobilen gik amok. 37 opkald fik hun.

»Alle de andre troede, at det var veninder, der ville støtte mig. Men det var min mor. Og jeg vidste, at hvis jeg svarede, ville det ødelægge hele min aften.«

Aftenen blev ikke ringere af, at 'Should’ve Known Better' endte med at vinde. Og det ændrede Ihan Haydars liv.

»For lokalsamfundet gik fuldstændig amok, jeg kom på forsiden af avisen dagen efter, og naboerne kimede mine forældre ned og ønskede dem tillykke. Så de blødte op i forhold til min drøm om at få lov til at spille trommer,« smiler Ihan Haydar, hvis forældre den aften for første gang så og hørte deres datter spille.

Så glade var de, da de i 2012 blev udråbt til vindere af Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Henning Bagger

»Den aften gik det op for mig, at jeg måske kunne have en karriere og leve af det. På grund af den aften turde jeg drømme videre,« siger Ihan Haydar, som fik den obligatoriske skideballe af forældrene, da hun kom hjem. Men også lov til at prøve det af i et år.

Hun har været trommeslager siden.