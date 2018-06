En af Danmarks rigeste familier har fået en ny arving. Ejeren af sko-producenten Ecco, Hanni Toosbuy Kasprzak, er nemlig blevet mormor.

Det afslører hendes datter, den 27-årige, kendte dressurrytter og OL-deltager Anna Kasprzak, på sin hjemmeside kasprzakdressage.com. Hun blev sammen med sin kæreste forældre tidligere på måneden.

»Vi trives og nyder livet som forældre. Ella har det godt, og hun har allerede haft sin debut på stutteriet og har duftet til heste, og hun lå og sov tungt i barnevognen med trampende hestehove omkring sig, så hun må siges at have godkendt staldlivet«, udtaler Anna Kasprzak på sin hjemmeside.

Datteren Ella kom til verden sent om aftenen den 10. maj på Kolding Sygehus, og Anna Kasprzaks kæreste, Mathias Skov Raschs, var ved hendes side ved fødslen.

Selv om Anne Kasprzak er nybagt mor, så har hun dog tilsyneladende ikke tænkt sig at holde den længeste barsel. Allerede under en uge efter fødslen var hun i gang på træningsbanerne, hvor hun underviste en af sine elever, fremgår det af hjemmesiden.

Hanni Toosbuy Kasprzak er blevet mormor. Foto: ECCO Hanni Toosbuy Kasprzak er blevet mormor. Foto: ECCO

Den dygtige dressurrytter har også selv holdt sig i gang med ridning i sin graviditet. Det fortalte hun til magasinet Ridehesten tilbage i oktober. Hun var dog helt bevidst om, at hun måske blev nødt til at stoppe på et tidspunkt.

»Jeg passer på og tager ingen chancer. Mærker jeg, at jeg begynder at blive nervøs, eller synes det er ubehageligt, så må jeg stoppe med at ride. Det er ikke så mange gange, man er i denne situation, så skulle jeg stoppe med at ride 3-5 måneder, så er det lige meget,« lød det dengang fra Ecco- arvingen, der også glædede sig til at blive mor i en forholdsvis tidlig alder.