Det kan godt være, at drømmen om et nyt OL er lagt på hylden for en stund grundet coronavirussen, men det betyder ikke, at alle ambitionerne er lagt på hylden hos Ecco-arvingen Anna Kasprzak.

Den talentfulde dressurrytter bruger nemlig tiden på en ny satsning. Hun har udvidet sin hestevirksomhed med en større avlsavdeling på en ny gård. Og ambitionerne er tårnhøje.

Anna Kasprzak drømmer nemlig om at lave en tophest til sig selv.

Det fortæller lederen af den kommende avlsafdeling, 40-årige Mette Bonefeld Thomasen.

»Det ultimative ville være at lave en Grand Prix-hest til Anna. En hest med den rette størrelse, gålyst og temperament, der passer lige til Anna. Tænk, hvis vi kunne lave den selv!,« siger hun i en pressemeddelelse på Kasprzak Dressages hjemmeside.

Og hvis det lykkes, så kan det på sigt blive en kæmpe besparelse for Anna Kasprzak. For selv om det kan være meget dyrt at avle heste, så er det også ekstremt dyrt at anskaffe sig en færdiguddannet tophest – noget, som Anna Kasprzak kender til, da hun flere gange har købt dyre konkurrenceheste.

Heste, der deltager i de højeste dressurklasser på verdensplan, handles ofte til tocifrede millionbeløb.

Den nye avlsafdeling skal ligge på Stokkerhovedgård, der ligger lige ovre på den anden side af vejen fra, hvor Kasprzak Dressages nuværende stutteri ligger lige uden for Ecco-familiens hjemby Haderslev.

Anna Kasprzak er en dygtig dressurrytter. Her ses hun ved et stævne. Foto: Pontus Lundahl/TT

Anne Kasprzak fortæller selv, at hun glæder sig til at påbegynde arbejdet på Stokkehovedgård, der efter en større ombygning forventes at kunne tages i brug senest i sensommeren.

»Indtil nu har ridning og avl skullet varetages sideløbende af alle medarbejdere, men når vi nu flytter avlsdelen af forretningen til Stokkerhovedgård, vil det også give mine medarbejdere i dressurafdelingen bedre muligheder for at have fuldt fokus på ridehestene,« udtaler Anna Kasprzak.

Det er meningen, at alle avlshopper, føl og ungheste skal stå på Stokkerhovedgård.

Anna Kasprzak er datter af Ecco-ejer Hanni Toosbuy, der ejer en af Danmarks gennem tiden mest kendte skosucceser - nemlig skoimperiet Ecco. Ifølge Berlingske er familien Danmarks sjetterigeste med en formue vurderet til 21 milliarder kroner.