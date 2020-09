»Det er simpelthen så rædselsfuldt. Der er bare den der helt, helt sorte og tykke røg over det hele. Det ligner en film, hvor du regner med, at Bruce Willis pludselig kommer op fra ruinerne.«

Sådan lyder det fra den danske 'Skagen Ure'-milliardær Charlotte Jorst, der sammen med sin mand bor på en ranch i Reno i Nevada i USA tæt på grænsen til Californien, der den seneste måned har været plaget voldsomt af mange skovbrande.

Charlotte Jorst har sammen med sin mand Henrik Jorst skabt Skagen Ure, som parret solgte i 2013 for 1,3 milliarder kroner. Parret har i mange år boet i USA, og ranchen i Reno har de haft i 22 år.

Og selv om de flere gange før er blevet evakueret fra deres ranch på grund af skovbrande, så har det aldrig tidligere været så slemt, som det er nu - blandt andet på grund af den sorte og grå akse, der drysser ned over det område, som parret bor i.

Man kan slet ikke ride på dem eller have dem der, for de står jo og hoster og hakker, og sådan er det også hos en selv. Øjnene løber og lungerne brænder. Det er virkelig slemt Charlotte Jorst

»Det ligner Armageddon. Det er så rædselsfuldt, og solen er knald rød i alt det der. Og så i aftes, så kom der pludselig en masse helt mørkt røg ind. Fra klokken 16 var det helt sort udenfor. Sådan har det været de sidste fem dage sådan on/ off«, siger Charlotte Jorst.

Hun fortæller, at folk rådes til at blive inde, og at det er slemt at lave noget som helst udenfor.

Familien, der, foruden Henrik og Charlotte, tæller to voksne døtre og deres mænd samt to børn, bor ikke så tæt på brandene, at de skal evakueres.

Men den megen røg og aske er så generende, at Charlotte Jorst, der er top dressurrytter og rider for det amerikanske landshold, har besluttet at rykke sine heste ned til det sydlige Californien.

Røgen gør det nemlig umuligt at træne.

»Man kan slet ikke ride på dem eller have dem der, for de står jo og hoster og hakker, og sådan er det også hos en selv. Øjnene løber og lungerne brænder. Det er virkelig slemt,« siger hun.

Ifølge Charlotte Jorst er det ekstra slemt med røgen i Reno, da byen ligger i en dal i bjergene og derved bliver alt røgen fra de voldsomme brande i San Fransisco mast ned i dalen.

Lørdag valgte hun derfor at rykke to af sine fem dyre konkurrenceheste. De resterende tre er ved at blive kørt til San Diego, da B.T. taler i telefon med hende mandag aften dansk tid.

San Diego ligger i det sydlige Californien. Og selv om der også er skovbrande i det område, så er det knap så slemt som ved Reno.

»Det ligger ved vandet, og der er mere vind,« forklarer Charlotte Jorst.

Det er dog ikke hele familien og alle hestene, der forlader Reno-området.

Jorsts-parrets to voksne døtre må blive tilbage sammen med med deres familier for at passe deres arbejde. Og Charlotte Jorsts sidste fem heste, der ikke er i træning, bliver også.

Det er mest de gode heste, der får meget luft i lungerne under træningen, som hun er bekymret for.

»Jeg har aldrig oplevet det sådan her før. Hvor det bare har været røg i ugevis, og hvor man slet ikke har kunnet gå uden for en dør. Det er helt ekstremt i år,« lyder det fra en overrasket Charlotte Jorst.

Hvorfor tror du, det er blevet så slemt i år?

»Jeg ved det ikke, men de amerikanske skove er jo lidt anderledes end de danske. De bliver jo ikke vedligeholdt. Der ligger gamle, knækkede træer på jorden, og de bliver knas tørre, og der skal ikke så meget til for, at de brænder,« siger hun.

Ifølge CNN er tusindvis af brandmænd ved at bekæmpe de mange brande, der indtil videre har kostet 24 mennesker livet.

Det er blandingen af meget varmt og meget tørt vejr, der er årsag til, at brandene hærger så voldsomt. Desuden hjælper en voldsom vind brandene med at sprede sig.

Søndag var over 29.000 brandmænd i gang med at slukke 29 store brande.