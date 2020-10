Hun er en af Danmarks rigeste kvinder. Hun driver et verdensomspændende skoimperium. Og hun har støttet sin datter til at blive OL-deltager.

Og nu er hun så også blevet hædret af prinsesse Benedikte. Det var nemlig ingen ringere end ejeren af Ecco, Hanni Toosbuy Kasprzak, som prinsessen overrakte en pris til i weekenden.

63-årige Hanni Toosbuý Kasprzak blev milliardær, efter at hendes far tog en drastisk beslutning, der skabte skoimpemeriet Ecco og dermed et stykke dansk erhvervshistorie. Men mere om det senere.

For Hanni Toosbuy Kasprzak har nemlig også en brændende passion for heste. I årevis har hun støttet både sin datter, OL-rytteren Anna Kasprzak, samt dansk ridesport.

De nu afdøde Karl Toosbuy var grundlægger af Ecco. Her ses han med sin kone, da de ankommer til barnedåb på Fredensborg Slot i forbindelse med prins Nikolais dåb. Foto: NILS MEILVANG

Og derfor var det den jyske mangemilliardær, der søndag modtog 'Lis Hartels mindepris' for sit store arbejde for dansk ridesport.

Prisen blev uddelt af foreningen 'Dressurens Venner' i forbindelse med et internationationalt stævne på Vilhelmsborg i Aarhus, og som formand for foreningen var det den hesteglade prinsesse Benedikte, der overrakte prisen til den smilende modtager.

»Hanni Toosbuy Kasprzak har om nogen støttet dansk dressursport gennem mange år. Hun har aktivt deltaget i Ecco Cuppens udformning, og Ecco er hovedsponsor ved VM i 2020. Privat har hun støttet sin datter fra ponyrytter til OL-rytter. Dansk dressursport ville ikke have været så markant international uden Hannis utrættelige bevågenhed. Hun er dermed en værdig modtager af prisen 2020,« lød begrundelsen fra prinsesse Benedikte ifølge hestemagasinet Ridehesten.

Ecco-familien, der i 2019 ifølge Berlingske var Danmarks sjetterigeste familie, har i årevis støttet dansk ridesport økonomisk. Blandt andet har familien og virksomheden sponseret den såkaldte Ecco Cup, som har udviklet sig til en stor turnering i dansk ridesport.

Anna Kasprzak er en af Danmarks bedste dressurryttere og har flere gange deltaget ved OL. Foto: TT NEWS AGENCY

Og familien har da også en stor formue at tage af. For det sørgede Hanni Toosbuys Kasprzaks far, skomageren Karl Toosbuy, for, da han tog den drastiske beslutning tilbage i 1963.

Han rykkede sin kone Birte og deres datter Hanni op fra deres hus i københavnerforstaden Bagsværd for at rykke til Bredebro i Sønderjylland.

Selv om Karl Toosbuy, der startede sit arbejdsliv som 14-årig i en tøvremose, var blevet direktør for en københavnsk skofabrik, inden han blev 30 år, så var det ikke nok.

Hans ambitioner var større, og derfor rykkede han til Sønderjylland, hvor han havde råd til lokaler, der var store nok til en skofabrik.

Ecco-ejer Hanni Toosuy Kasprzak fik overrakti'Lis Hartels mindepris' af prinsesse Benedikte. Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

I første omgang producerede han Venus-damesko, men skoene var for dyre, så Karl Toosbuy opfandt Ecco-modellen med sko til fritidsbrug og en produktion med robotter, så omkostningerne kunne holdes nede, og så var Eccos succes grundlagt.

Siden er det sønderjyske firma blevet verdensomspændende. Regnskabet for 2019 viste en nettoomsætning på 10,2 milliarder kroner og et overskud på 1,5 milliard kroner.

B.T. ville gerne have interviewet Hanni Toosbuy Kasprzak om modtagelsen af prisen og hendes interesse for dansk ridesport, men hun ønsker ikke at stille op til interview, oplyser Eccos presseafdeling.