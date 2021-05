Lasse Madsen og Ane Høgsberg er blevet utroligt populære.

Sammen og hver for sig deler de videoer på Instagram om hverdagens små og store gøremål i et parforhold.

Den store interesse er ikke gået ubemærket hen hos tv-stationerne, der har forhørt sig om en serie om det populære komikerpar. Den interesse er dog ikke gengældt lige nu. Det fortæller de, da B.T. møder dem på den røde løber til gallapremieren på 'Marco Effekten'.

»Vi har sagt nej for nu. Der er simpelthen for mange ting i luften, til vi kan overskue en serie om os ved siden af. Det kan være en dag, hvor pengene er små, at vi siger ja,« fortæller Lasse Madsen med et grin.

Ane Høgsberg og Lasse Madsen på den røde løber til gallapremieren på 'Marco Effekten'.

Han udkommer med et onemanshow i foråret 2022. Showet hedder 'Forelsket' og skal omhandle hans og Ane Høgsbergs parforhold.

»Selvom det bliver mit onemanshow 100 procent, så er Ane alligevel lidt med. Det kommer i hvert fald til at handle meget om hende og vores forhold.«

Ane Høgsberg er ikke helt sikker på, at hun lkan ade sin mand være alene på scenen.

»Jeg planlægger et stunt, hvor jeg kommer ned fra loftet og overrasker publikum og ikke mindst Lasse,« afbryder hun sin bedre halvdel, der kigger lettere bekymret på hende.

Parret har også ting sammen på tegnebrættet. Til B.T. fortæller de, at de snart udkommer med en podcast sammen.

»Podcasten skal også handle om parforhold. Vi ved ikke så meget mere endnu, men vi glæder os sindssyg meget til at lave den,« fortæller parret, der udover komikken også har sønnen Ebbe sammen.