Komikeren Andreas Bo er igen blevet en fri fugl.

Det fortæller han til Se & Hør.

Den 51-årige komiker, der tidligere har datet bloggeren Mascha Vang, har senest været i et forhold med en mor til to. Hun var ikke kendt, men en kvinde, som Andreas Bo havde mødt gennem en fælles ven.

Men nu er der en ny singlefyr i byen.



Andreas Bo forklarer, at forholdet, som offentligheden blev bekendt med i efteråret, kun varede et halvt år, og at bruddet skyldes flere årsager.



Til mediet vælger han dog særligt at fortælle om en speciel udfordring, han døjer med i kærlighedslivet, og som muligvis kan være en del af årsagen til det forliste forhold.

Han forklarer nemlig, at det at date en kendt kan være tiltrækkende i starten, men at der følger nogle forpligtelser med, der ikke altid er lige sjove:

»Det, som altid har være problemet, når jeg har haft kærester, er, at når de møder mig, er det meget sjovt og eksotisk. Jeg er skuespiller - det er spændende. Men jeg kan også godt forstå dem, når vi har været kærester i to, tre eller 13 år, og jeg så siger: “Nu er klokken seks, og nu kører jeg igen' og 'Jeg ved godt, at din bedste veninde fylder 30 i overmorgen - 40 eller 50 bliver det så nu - men jeg kan stadigvæk ikke komme med, fordi jeg har et engagement i Cirkusrevyen', og der siger man altså ja til fire måneder, og jeg kan ikke bare tage fri,« forklarer Andreas Bo.