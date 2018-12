Standupkomiker Torben Chris forstår at gøre reklame for sig selv.

I 2015 fik han Facebook til at eksplodere med et billede, hvor han sad nøgen i et badekar sammen med sin toårige datter.

Han havde lagt billedet op som et indspark i debatten om nøgenhed, og hvornår noget er pædofili. Hans pointe var,at der ikke er noget forkert i, at man går i bad med sin datter, at det sagtens kan være både hyggeligt og praktisk uden at have seksuel karakter.

Og nu gør han det så igen.

For at gøre reklame for sit kommende one man show ’Torben Chris’ ABC’, har han her præcis tre år senere lagt et nyt ”far og datter”-badekarsbillede op på Facebook inspireret af årets nye maskeringsforbud.

På billedet sidder Torben Chris og hans nu femårige datter i badekarret iklædt hver sin niqab og kigger ud på fotografen.

Han forklarer, at det første billede i 2015 blev fjernet af Facebook. Da man samtidig ikke må være tildækket ude i virkeligheden, fik han ideen at blande de to ting.

»Nu må folk ikke være for nøgne på Facebook eller for påklædt offentligt i Danmark. Jeg er igen lidt uforstående (mener ikke tildækningen gør skade, hvis den er frivillig naturligvis). Jeg tror primært for meget eller for lidt tøj er skadeligt for dig ved henholdsvis høje og lave temperaturer, og det skader aldrig andre end dig selv,« skriver Torben Chris til sit humoristiske billede.

Da B.T. har Torben Chris i telefonen fredag eftermiddag har billedet endnu ikke fået helt samme medfart som sidst. Det tager han ikke så tungt.

»Jeg kan se på antal likes, at folk umiddelbart har forstået joken og er glade. Det er jo altid spændende, når man laver noget, der er lidt på kanten, om hvor mange der vælger at gå ned af krænkelsesvejen,« lyder det med et grin fra Torben Chris.

»Jeg var i chok over, hvor meget det tog fart sidste gang. Jeg snakkede med BBC London, Der Spiegel kom op fra Tyskland og ville tage billeder af min familie. For dem var jeg jo ikke komiker Torben Chris, men bare en skandinavisk mand, der gik i bad med sit barn. Det kunne da ikke være en verdensnyhed.«

Med sit første opslag oplevede han positiv bølge af mails fra folk, der var glade for, han tog debatten op. Og så tager han sig ikke af, hvis der kommer negative reaktioner.

»Hvis jeg som komiker hele tiden skulle tage hensyn til klager, så kunne jeg ikke underholde nogen. Det gør ikke noget, at jeg pisser 10 procent af, hvis bare 90 procent er underholdt.«

Med det nye billede blander Torben Chris sig i en ny form for politik: Integrationspolitikken. Det er han heller ikke bange for.

»Jeg skal jo ikke have nogen til at stemme på mig. Folk der følger med i, hvad jeg laver generelt, ved jo også, at jeg hverken er racistisk eller højreorienteret på nogen måder. Så jeg synes, bare man må lave jokes om alting.«

Han tilføjer, at hans datter også kun synes, det er sjovt at få taget billeder, og at han har forklaret hende, så godt han nu kan, om sit arbejde og hvordan, det nogle gange kan dele vandene.

»Hun sagde selv om det første billede: ’Jamen man kan jo ikke have tøj på, når man er i bad’.«