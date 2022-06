Lyt til artiklen

Charter McCloskey valgte tirsdag middag at dele en meget personlig historie med sine følgere på Instagram.

Den 41-årige komiker, som blandt andet er kendt for karakteren Jacob Ditzel, har nemlig måtte leve med angst, siden han var 11-12 år, og for nylig røg han ind i en så skidt en periode, at han lod sig indlægge på et psykiatrisk hospital.

»Har aldrig været indlagt før, og det var en meget skræmmende beslutning, fordi en del af min angst er angsten for at miste kontrol og blive sindssyg, men også fordi sygdomserkendelse er big ting. At man måske ikke magter opgaven på egen hånd,« skriver Charter McCloskey i sit opslag og tilføjer:

»Ret hurtigt efter indlæggelsen finder de ud af, at jeg har det, man før i tiden kaldte Aspergers syndrom (nu kalder man det autismespektrumforstyrrelser af en eller anden grad). Det var lidt af en mundfuld. Men på mange måder også en forløsende mundfuld, for pludselig giver så enormt mange ting så enormt meget mening.«

Hvad er autisme? 'Autisme er en livslang gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det betyder, at forstyrrelserne præger personens udfoldelse i alle situationer. Ofte bruges betegnelsen autismespektrumforstyrrelse, fordi der er tale om et sammenhængende spektrum af bestemte neurologiske karakteristika. Læs mere HER. Kilde: Psykiatrifonden.dk

Da B.T. tirsdag aften tager kontakt til Charter McCloskey, fortæller han, at han var indlagt i en 'god uges tid'.

Nu er han hjemme igen og har det godt, forsikrer han og forklarer så:

»Diagnosen har været en kæmpe omvæltning for mig og mine nære, men den gav også fornyet energi. Som jeg skriver i mit opslag, gav en masse ting pludselig mening. At jeg vil kunne undgå at overstimulere mig selv, så jeg bliver stresset, som så udløser angst. Ved at vide, at der er ting, mit sanseapparat simpelthen ikke kan håndtere, er jeg meget bedre rustet til et liv ude i de andres verden.«

Charter McCloskey med hans Turbomodul-makker Lars T. Therkildsen på den røde løber ved Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Charter McCloskey med hans Turbomodul-makker Lars T. Therkildsen på den røde løber ved Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

Charter McCloskey fortæller, at der er flere grunde til, at han deler sin historie.

»For det første, så synes jeg nærmest, at det er bedrøvende, at jeg har skulle gå så mange år, før jeg fik diagnosen. Jeg er altid 'bare' blevet behandlet for min angst. Og da jeg ved, at enorm mange mennesker går og bøvler med psyken, vil jeg gøre mit for at kunne pege nogle - om bare få - i en retning af at få den rigtige hjælp.«

Han tilføjer:

»At det tilsyneladende stadig er et tabu er mig et under. Det kan simpelthen ikke passe.«

Charter McCloskey. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Charter McCloskey. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Charter McCloskey forklarer videre:

»For det andet er jeg typen, der, hvis jeg troppede op til et møde og forinden var kommet til at barbere mine øjenbryn af, så gerne vil forklare mig og have det grinet ud, inden mødet går i gang. Så folk ikke skal spilde deres energi på at tænke over, hvad der er sket og sende hinanden blikke, mens de ikke hører efter, hvad der bliver sagt.«

»Og det kan sagtens være diagnosen, der taler her, men misforståelser er noget, der kan frustrere mig, så jeg bliver helt skidt tilpas.«

Charter McCloskey forklarer derudover, at det er nogle andre ting, som han finder for privat til at dele.

»Der bør ikke være forskel på at fortælle om en medfødt neurologisk tilstand, mental helbred, skæve patter og vigende hårgrænser. Er godt klar over, at vi ikke er der endnu, men jeg forsøger her med et spæd bidrag.«