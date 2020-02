På et instagrambillede, som Sophie Hagen har lagt op, ser man en letpåklædt Sofie Hagen posere foran spejlet med et stort smil.

Men årsagen til, at hun deler billedet, er ikke til at smile af.

Flere af hendes følgere har nemlig fortalt hende, at hun skal stoppe med at dele opslag om, at hun er tyk.

Men det vil hun ikke finde sig i, skriver hun i sit Instagram-opslag.

Vis dette opslag på Instagram IT’S MORE FAT CONTENT ON YOUR FEED. I’m usually quite happy. Mostly in a good mood. Most of the time, I’m compassionate, empathetic, patient, open-minded and chill. And then sometimes, I get angry. Furious. Upset. And I react. And then a tsunami of people rush to tell me to BE COMPASSIONATE AND UNDERSTANDING AND CALM AND SHUT UP. Can we please introduce some nuance into the way we treat each other? Can we please give each other some SPACE to be human? To be flawed? Can we please look into our own biases before we lash out? Can we accept that two things can be right at the same time? That yes, compassion will probably get us further than anger. But also yes, it’s completely understandable that sometimes people who exist in a world that is fundamentally against their existence sometimes will just REACT with ANGER? That maybe it’s not my job, as a fat person, to make you feel less uncomfortable arounf fat people? The amount of thin people in my DMs asking for my compassion and understanding without any compassion and understanding towards me and my body is astounding. Come on. We don’t exist in a vacuum. We’re all very human. Let’s consider context and nuance and humanity. (I’m wearing underwear, so it’s not technically a nude.) Et opslag delt af Sofie Hagen (she/they/he) (@sofiehagendk) den 21. Feb, 2020 kl. 2.54 PST

'Jeg er normalt meget glad. For det meste i godt humør. For det meste er jeg medfølende, empatisk, tålmodig, open-minded og rolig. Og så nogle gange bliver jeg vred, rasende, ked af det. Og så reagerer jeg,' sådan indleder Sofie Hagen sit opslag.

Hun skriver også 'Kan vi please introducere nogle nuancer til, hvordan vi behandler hinanden? Kan vi please give hinanden PLADS til at være menneske?'

'Vi er alle meget menneskelige. Lad os overveje kontekst og nuance og medmenneskelighed. (Jeg har undertøj på, så det er teknisk set ikke et nøgenbillede),' slutter den 31-årige komiker sit opslag.

Komikeren har valgt, at der kun er et begrænset antal følgere, som kan kommentere opslaget - måske af frygt for flere grimme kommentarer.

Sofie Hagen har tidligere fortalt, at hun ikke længere ønsker at optræde i Danmark på grund af sexisme.

»Kvindelige komikere tager til London for at optræde, eller stopper bare med at optræde i Danmark på grund af deres oplevelser,« sagde hun dengang.

I dag har Sofie Hagen stor succes i England, hvor hun d. 21 februar begynder en stor turné.

Hun har tidligere optrådt på blandt andet BBC Radio 1.