Komikeren Audrey Castañeda har aldrig været typen, der accepterede et nej. Derfor slog det hende ud af kurs, da hun fandt ud af, at der er noget, hun ikke kan: Få børn.

Det fortæller hun i et åbenhjertigt interview med Hendes Verden.

Det var for ti år siden, at den i dag 50-årige komiker, der især er kendt fra succes-serien 'Piger på krisestien' på DR2, fik at vide, at hun ikke kan få børn.

Den besked ramte hende hårdt.

»Jeg havde en livskrise, for det gik op for mig, at når min mor dør, så er jeg det sidste led, og når jeg dør, er der ingen, der går op på loftet, og kigger alle mine ting igennem. Jeg har ingen søskende, så jeg er ingens tante Audrey. Jeg kiggede tilbage på mit liv og tænkte: 'Hvad er det, jeg har knoklet for?',« fortæller hun til Hendes Verden.

ARKIVFOTO af Audrey Castañeda fra 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen ARKIVFOTO af Audrey Castañeda fra 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var ikke alene den nedslående besked, der slog hende ud af kurs. Samtidig havde hun et dyrt boliglån til at hænge over sit hoved, hun havde i den periode svært ved at få jobs, og så var hun single.

Tanken om, hvordan hun skulle fortælle en mand, at de ikke ville kunne få børn sammen, gjorde hende 'nærmest angst for kærligheden', forklarer hun til Hendes Verden.

De ti år, der er gået siden, hun fik beskeden, har dog fået hende ud af livskrisen, og hun er i dag glad for livet - også selvom børn måske ikke bliver en del af hendes hverdag.