Fra tre til fire.

Det er nu hverdagen for kendisparret Esben Bjerre og Sisse Sejr-Nørgaard.

De to radioværter en nemlig i denne uge blevet forældre til deres andet barn.

Det afslører Sisse Sejr-Nørgaard i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv sammen med den lille ny.

'Langt over standard uge her', skriver hun i opslaget, som kan ses længere nede i artiklen.

I opslaget sender den 38-årige journalist også en stor tak til dem, der hjalp hende med at udvide hendes og Esben Bjerres lille familie – nemlig jordemødrene på Rigshospitalet.

»I kvinder gjorde al forskel for os,« skriver hun og fortsætter:

»Vores datters fødsel vil altid være et stort lyspunkt i min verden, og det skyldes jer og jeres indsigt. Tusind, tusind tak. I fortjener de største lønstigninger & ugentlige parader! Jeg står – stadig og altid – ved jeres side.«



Se opslaget herunder (artiklen fortsætter under opslaget):

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sisse Sejr (@sissesejr)

Sisse Sejr-Nørgaard og Esben Bjerre har i forvejen en datter, som kom til verden i 2014.

Det var tilbage i december, at Sisse Sejr-Nørgaard afslørede, at hun og Esben Bjerre skulle have et barn mere.

Det gjorde hun i et opslag på sociale medier, hvor hun samtidig annoncerede, at Esben Bjerre havde været på knæ, og at parret dermed skal giftes.

'Måske var bålfadet en af årsagerne til, at Esben i begyndelsen af sommeren spurgte, om jeg ville gøre det officielt. Efter et barn og et hus og diverse op- og nedture blev det et stort ja tak,' skrev hun blandt andet.