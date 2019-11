Kendisbloggeren Mette Marie Lei Lange, hendes mand, skuespilleren Jon Lange, og deres tvivllingebørn har mandag været på hospitalet til behandling for kulilteforgiftning.

Igennem en hel uge havde familien indåndet den giftige gas, og Jon Lange indså situationens alvor, da Mette Marie besvimede, og børnene kastede op.

Det skriver Mette Marie Lei Lange på Instagram.

Hun skrev onsdag morgen et længere blogindlæg, hvor hun ikke fortalte konkret om sagen, men i stedet viste et billede fra sin indlæggelse, og skrev en metafor om, at hun var blevet skudt under et drive by-skyderi.

Det fik imidlertid mange af hendes følgere til at blive forvirrede, og hun har derfor valgt at skrive om den konkrete hændelse, som altså var at hele familien blev indlagt til observation for kulilte-forgiftning.

»Jeg prøvede at fortælle om følelserne uden at fortælle om hændelsen, fordi den er så fucking uhyggelig og involverer mine børns liv. Og mit og Jons, sådan set. I mandags blev jeg og min familie indlagt, fordi en spade af en gasmester havde fucket vores fyr op, således at vi har indåndet kulilte i en uge. I vores eget hjem,« skriver hun.

»Det endte mandag med, at jeg besvimede på badeværelset, og ungerne kastede op, og så fattede Jon mistanke og fik os alle sammen på hospitalet, hvor vi fik behandling for kulilteforgiftning. Jeg var aldrig kommet på den tanke, at en mand kunne sjofle sådan med sit ansvar, at fyret lækkede kulilte, så hvis Jon ikke havde handlet, som han gjorde, var det gået helt galt«, slår hun fast.

Mette Marie Lei Lange har knap 60.000 følgere på Instagram, og er blandt andet kendt for aldrig at vise sine børns ansigter på det sociale medier, fordi hun mener, de har ret til et privatliv.