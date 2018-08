Tidligere blev Elvira Pitzners 130.000 Instagram-følgere mødt af billeder fra den 21-årige kendissdatters liv i Hellerup, når de klikkede ind på profilen.

Men fra den ene dag til den anden blev letpåklædte billeder af den veldrejede blondine og hverdagssituationer erstattet af arabisk skrift og mystiske fotos. Den danske Instagram- og tv-kendis var blevet hacket.​

»Nu ligger der en masse uhyggelige billeder på min private profil, hvor han har maske på og skriver 'Gud er stor' på arabisk. Hver gang han lægger noget op, mister jeg følgere,« siger Elvira Pitzner, der føler sig magtesløs.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

For halvanden uge siden fik Elvira Pitzner en mail, som så ud til at komme fra Instagram. Her blev hun spurgt, om hun ville have det blå flueben, som kendte mennesker kan få på Instagram, så følgerne kan se, det ikke er en falsk profil. Og det ville Elvira Pitzner, der er datter af kendis-diamanthandleren Katerina Pitzner og Marys tidligere ridelærer Hans H. Kristiansen og på daværende tidspunkt havde 130.000 følgere, selvfølgelig gerne.

»Den var skrevet, fuldstændig som de ville have skrevet den. Med logo, adresse til hovedkontoret og det hele, så jeg tænkte, den var legit (ægte, red.) nok.,« siger rigmandsdatteren.

Mailen, som foregav at være fra Instagram. Vis mere Mailen, som foregav at være fra Instagram.

Så hun trykkede på linket i mailen og udfyldte med brugernavn, mail og nummer, fortæller kendisdatteren, som var meget påpasselig med ikke at udlevere sin adgangskode eller bankoplysninger. Bagefter lagde hun sig til at sove og glædede sig til at modtage sin blåstemling. Men næste morgen brød helvede løs.

Elvira Pitzner var blevet logget ud af både Instagram og Facebook, og hendes gamle adgangskode virkede ikke.

»Jeg gik i panik og ringede rundt til folk, som rådede mig til at skrive til Instagram, at det ikke var mig, der har ændret koden. Så jeg brugte ansigtsgenkendelsen i min telefon til at bevise, at jeg var mig - og så skete der noget, som næsten er endnu mere creepy (uhyggeligt, red.). Jeg fik adgang til en anden profil, som jeg ikke har noget med at gøre, men som er fyldt med billeder af mig og teksten 'New profile. Den gamle var blevet hacket'.«

Sådan så Elvira Pitzners Instagram-profil ud, efter hun havde klikket på linket i den falske mail. Vis mere Sådan så Elvira Pitzners Instagram-profil ud, efter hun havde klikket på linket i den falske mail.

Elvira Pitzner udfyldte herefter en formular om identitetstyveri og sendte sin ID til Instagram, men efter halvanden uge har hun endnu ikke fået adgang til sin profil.

På nuværende tidspunkt ser profilen således ud. Vis mere På nuværende tidspunkt ser profilen således ud.

»Jeg har faktisk taget det utrolig pænt. Mine venner troede, jeg ville sidde og tude, men jeg har faktisk fået nogle timer i mit døgn, som jeg normalt ville bruge på Instagram. Og jeg kan også tage mig selv i at sge til min kæreste: 'Vil du ikke lægge telefonen fra dig?',« indrømmer Elvira Pitzner, selvom det ikke kun har været en øjenåbner at blive hacket.

»For mig er Instagram ikke et overfladisk medie som sådan. De kunne tage min Facebook og min Snapchat, og det ville være fint, men Instagram brugte jeg primært til forretning. Det var en stor informationsvej til mine følgere, promovering af min musik og samarbejde med firmaer, så jeg tjente også penge på at have en profil,« siger hun.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Desuden har jeg haft forskellige telefoner gennem tiden, og jeg har bare slettet mine billeder, fordi jeg jo havde dem liggende på Instagram. Så der er mange billeder fra mit liv, der er gået tabt,« siger Elvira Pitzner, der ikke har tænkt sig at melde hackerangrebet til politiet.

»I sådan nogle sager - jeg er ked af at sige det, men jeg føler, de er ret ligeglade. De har jo skurke og alle mulige andre vigtige ting at tage sig af, så jeg tror ikke, der sker det store ved at anmelde det. Man skal betale i dyre domme, for at nogle professionelle it-folk og hackere kan sidde og arbejde med det, til det går igennem. Det tror jeg, er den eneste vej frem.«