»Blow my whistle, baby!«

Det er nok de færreste danskere, der er født i 1980'erne, som ikke husker DJ Aligator og hans megahit 'The Whistle Song'.

Den i dag 45-årige hitmager med det borgerlige navn Aliasghar Movasat formåede i den grad at få manges basarm til at svinge med fuld fart, da han for tyve år siden udgav den kendte sang.

DR har i forbindelse med jubilæet talt med den danske sanger og producer, hvis hit ikke kun bragede igennem herhjemme, men også i udlandet.

DJ Aligator står bag gamle hits som 'The Whistle Song' og 'Lollipop'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere DJ Aligator står bag gamle hits som 'The Whistle Song' og 'Lollipop'. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Deriblandt i Rusland, hvor Aliasghar Movasat kan berette om en noget bizar og skræmmende oplevelse med den russiske mafia.

Her blev han i tidernes morgen booket til et job på et stort diskotek. Selv om kontrakten lød på en time, mente klubejerne, som var fra mafiaen, at den danske hitmager skulle optræde i halvanden time, hvilket hans manager protesterede imod.

»Klubejeren foreslog, at vi kunne sætte os snakke om det, men lige da min manager ville sætte sig, hev han en pistol op af baglommen og lagde den på bordet. Han kiggede iskoldt på min manager og sagde: 'Jeg synes, han skal optræde i halvanden time,'« siger DJ Aligator til DR og fortsætter:

»Jeg var ved at skide i bukserne og tænkte: 'Det er kun os, der er her, vi bliver begravet, og ingen finder os.' Jeg er ligeglad med, om jeg skal spille halvanden, tre eller fem timer og skynder mig at sige, at halvanden time er helt fint. Det var det sygeste nogensinde. Det var som at være med i en gangsterfilm.«

DJ Aligator fortæller, at det hele dog endte stilfærdigt, og at de russiske klubejere og mafiamedlemmer endte med at ville feste med ham og manageren efter showet.

I interviewet med DR fortæller DJ Aligator også om andre vilde oplevelser, som hans hitsang har ført med sig.

Han fortæller blandt andet, at han på grund af sangen har mødt megastjerner såsom Britney Spears, Pink og Enrique Iglesias.