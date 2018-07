Pop-sangerinden Aura fik et ildebefindende og var lige ved at besvime hen mod slutningen, da hun torsdag spillede åbningskoncerten på Vig Festival.

Aura fik det tilsyneladende dårligt på grund af den bagende varme og høje sol. Derfor blev sangerinden nødt til at sætte sig ned et øjeblik, skriver sn.dk.

Konferencier Jacob Haugaard fortalte fra scenen, at Aura, som blandt andet står bag hittene 'I Will Love You Monday' og 'Love Somebody', blev kortvarig dårlig og måtte sidde lidt ned, efter at hun havde været nede blandt publikum og synge i den bagende sol og kravle tilbage over hegnet.

Hun gennemførte dog koncerten, men det blev ikke til nogen ekstranumre.

»Aura har det godt nu. Hun var tæt på at besvime, formentlig på grund af varmen. Hun var stadig lidt skidt tilpas efter koncerten og blev tilset af en sygeplejerske, men nu har hun det godt igen,« oplyser festivalformand Ole Larsen til lokalmediet.

Vig Festival løber fra torsdag d. 12. til søndag d. 15. juli.