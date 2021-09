Det danske undertøjsfirma OW Intimates har nu 'fået mundkurv på', efter man pudsede advokater på modegiganten NA-KD og deres samarbejde med tv-kendis og influencer Mathilde Gøhler.

Det mener firmaets direktør, Sonja Davidsen, som ærgrer sig over den nye udvikling i sagen.

»Tænk, at de lige skulle komme med denne bombe på målstregen. Vi kommer ikke til at acceptere tavshedsklausulen, og sagen må derfor fortsætte hvis nødvendigt,« sukker Sonja Davidsen.

Sammen med sin ekskæreste, den tidligere barnestjerne og MGP-deltager Nicolai Kielstrup, stiftede hun i 2016 firmaet OW Intimates, som primært laver undertøj og badetøj. Foruden at være direktør er Sonja Davidsen firmaets designer. Og som B.T. kunne skrive tilbage i juni, blev hun derfor chokeret over pludselig at se designs på modegiganten NA-KDs hjemmeside, som mindede umiskendeligt om hendes egne.

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

Her lanceredes badetøjet som værende designet af den danske model, influencer og tv-stjerne Mathilde Gøhler som en del af et samarbejde.

Efter en indledende dialog med både NA-KD og Mathilde Gøhler om at fjerne produkterne fra webshoppen valgte Sonja Davidsen at sætte advokater på sagen, og som hun fortalte til B.T., kunne NA-KD se frem til et krav om erstatning.

»Det er jo kopieret én til én, så det er åbenlyst, at for hver style, de har solgt, kunne de lige så godt have solgt min klients. Så for hvert solgt produkt skal vi have den avance, vi havde fået, hvis det var vores eget produkt, der var blevet solgt. Så det kan godt gå hen og blive et ganske stort beløb,« fortalte OW Intimates advokat, Johan Løje fra advokatfirmaet Løje IP.

Siden har der været tavst om sagen, mens der er blevet arbejdet i kulissen. Ifølge Sonja Davidsen havde OW Intimates og NA-KD aftalt et forlig, hvor den svenske modegigant stoppede salget af to af de omtalte styles og betalte OW Intimates et engangsbeløb, hvis størrelse hun dog ikke ønsker at afsløre over for B.T.

Sonja Davidsen, designer og direktør i OW Intimates. Vis mere Sonja Davidsen, designer og direktør i OW Intimates.

»Der var nogle punkter, vi ikke var enige om, men for os var det vigtigste at få sagen afsluttet og komme ud med budskabet om, at der skal siges fra, når man som et mindre brand er havnet i sådan en situation,« siger Sonja Davidsen.

Men inden hun nåede at sætte sin afsluttende signatur, gjorde hendes advokater hende opmærksom på, at NA-KD havde skrevet et punkt om fortrolighed ind i aftalen, der ifølge Sonja Davidsen betyder, at hun ikke må fortælle om sagen, hvis hun accepterer forliget.

Og netop derfor ønsker hun igen at fortælle.

»I stedet for at prøve at betale sig ud af det og sætte krav til, at vi ikke må snakke om det, savner vi stadig, at de involverede tager noget ansvar og prøver at rette op på det, så det ikke sker igen,« siger hun.

NA-KDs top til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere NA-KDs top til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

Hun hæfter sig ved, at NA-KD egentlig havde accepteret et forlig og dermed – mener hun – indirekte bekræftet, at de havde krænket hendes ophavsret. Derfor ville det ærgre hende, hvis hun ikke måtte gå i medierne og fortælle det.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser fra andre mindre brands, der også har oplevet at blive kopieret, men ikke har haft kræfter eller mod til at gøre noget ved det, fordi det er en svær sag at vinde, og der ikke findes mange lykkelige udfald,« siger hun.

»Og det knuser mit hjerte, fordi jeg ved, hvor meget tid og energi der bliver lagt i udviklingen og i at skabe et dna.«

B.T. har bedt NA-KD om en kommentar til sagen, men her lyder det:

»Vi er i venlig dialog med OW Intimates, og vi har derfor ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.«