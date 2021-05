Sidste torsdag cyklede Orlando Bloom til stranden med sin kæreste, Katy Perry, og deres datter Daisy.

Turen blev fanget af en paparazzofotograf, og billedet blev blandt andet bragt i Dailymail.

Hvorfor bliver det en historie i Danmark, tænker du?

Det gør det, fordi der herhjemme sidder to mennesker, hvis forretning pludselig bliver mere værd – alene på grund af den cykeltur.

Hollywood-parret Orlando Bloom og Katy Perry har købt en dansk produceret cykel. Foto Valery HACHE / AFP Foto: VALERY HACHE Vis mere Hollywood-parret Orlando Bloom og Katy Perry har købt en dansk produceret cykel. Foto Valery HACHE / AFP Foto: VALERY HACHE

Den 44-årige skuespiller og den 36-årige sanger cyklede nemlig på den dansk producerede elcykel Mate.

»Det er fantastisk, fantastisk, fantastisk, at vi rammer de her Hollywood-superstjerner. At vi som lille dansk virksomhed når helt derud … Det kan man kun være stolt af,« siger Christian Adel Michael.

Sammen med sin søster, Julie Kronstrøm Carton, stiftede han i 2016 firmaet Mate.bike, og han blev ualmindelig glad, da en ven sendte ham billedet af Orlando Bloom.

»Alle virksomheder har behov for synlighed for at få succes. Men når man får synlighed i form af en rollemodel som ham, der har spillet med i 'Pirates of the Carribean', så giver det en kæmpe validitet og forhåbentlig et øget salg.«

Siden 2016 har et dansk søskendepar produceret elcyklen Mate. Nu er den slået igennem blandt stjerner i Hollywood, og rapperen Jay-Z har investeret i firmaet. PR-foto. Vis mere Siden 2016 har et dansk søskendepar produceret elcyklen Mate. Nu er den slået igennem blandt stjerner i Hollywood, og rapperen Jay-Z har investeret i firmaet. PR-foto.

Med andre ord: Kendisparrets tur til stranden er god reklame og – forhåbentlig – penge på kontoen hos søskendeparret i Danmark.

Historien om den robuste elcykel begyndte som et iværksætter-eventyr. 32-årige Christian Adel Michael har altid været en 'teknologisk nørd med passion for køretøjer' og har samlet på knallerter, siden han var dreng. Mens hans ti år ældre søster, der selv er entusiastisk cyklist, valgte at sige op som offentligt ansat for i 2016 at gå i partnerskab med sin bror.

Ambitionen var at producere en elcykel, der ikke kun appellerede til seniorer.

»Vores filosofi var at gøre elcykler smarte, cool og foldbare. Vi ville åbne målgruppen, så den blev mere ung og mindre 'granny',« siger han.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af J Balvin (@jbalvin)

Den forretningsmodel har vist sig at sælge godt i USA, særlig i Californien, hvor Hollywood-stjernerne flokkes.

Traditionelt kører amerikanerne i bil. Men ønsket om mere klimavenlig transport, samtidig med at amerikanerne er trætte af at holde i kø, gør, at de åbner op for 'alternativer til bilen', siger Christian Adel Michael.

Han fremhæver, at de amerikanske love tillader cykler med gashåndtag, der kan køre mere end 30 kilometer i timen.

Den går ikke i EU. Herhjemme er cyklerne ikke lige så hurtige, og det er heller ikke i Danmark, de fleste Mate-cykler bliver solgt.

Derfor er ejerne glade for al den omtale, Hollywood kan generere. Noget af den har de selv hjulpet på vej. En lang række stjerner har nemlig fået en cykel sendt fra Danmark.

Det gælder blandt andre Rihanna, Jay-Z og Beyonce.

De har fået en cykel: Millie Bobby Brown

Jessica Chastain

Rihanna

Meek Mill

Jay Z og Beyonce

J Balvin Kilde: Mate.bike

Christian Adel Michael, der er direktør i det danske firma Mate.bike, forklarer, hvorfor han har sendt cykler til Hollywood:»Det er billig marketing for os. Langt størstedelen har dog selv købt deres cykel, for eksempel har alle Kardashian-søstrene en. Så vi har ramt noget, de synes er cool.« Foto: Instagram Vis mere Christian Adel Michael, der er direktør i det danske firma Mate.bike, forklarer, hvorfor han har sendt cykler til Hollywood:»Det er billig marketing for os. Langt størstedelen har dog selv købt deres cykel, for eksempel har alle Kardashian-søstrene en. Så vi har ramt noget, de synes er cool.« Foto: Instagram

»Vi betaler dem ikke penge, men det er billig marketing for os. Langt størstedelen har dog selv købt deres cykel, for eksempel har alle Kardashian-søstrene en. Så vi har ramt noget, de synes er cool.«

Det samme gælder for Orlando Bloom og Katy Perry.

De har selv købt en cykel: Kendall Jenner

Katy Perry og Orlando Bloom

Kate Hudson

DJ Khalid

Leonardo Dicaprio

Kanye West Kilde: Mate.bike

Rapperen Jay-Z blev så begejstret, at han sammen med sit investeringsfirma, Marcy Venture Partners, siden har købt sig ind i Mate.bike og skudt et tocifret millionbeløb i det danske firma, skriver Finans.dk.

»Det begyndte med mig og min søster. Nu har vi fået investorer ind som Jay-Z. Alt i alt er vi på plus 30 millioner dollar i salg,« siger ejeren.

Det er ikke første gang, de to søskende henter penge udefra. Sidste år trådte en gruppe af investorer fra London, Californien og Hongkong ind i ejerkredsen, og før det bad de forbrugerne om hjælp via en såkaldt crowdfunding

»Vi har solgt, vækstet organisk og hentet mere end 100 millioner kroner ved hjælp af crowdfunding. Det har været den rigtige trip trap træsko for os,« siger direktøren.

Rapperen Jay-Z valgte, efter at have prøvekørt en cykel, at investere i det danske elcykel-firma. Foto: Mike Blake Foto: MIKE BLAKE Vis mere Rapperen Jay-Z valgte, efter at have prøvekørt en cykel, at investere i det danske elcykel-firma. Foto: Mike Blake Foto: MIKE BLAKE

Men netop crowdfundingen, hvor personer har købt én cykel, før den er færdigudviklet, har givet søskendeparret uønskede udfordringer. Det har både Berlingske og DRs forbrugerprogram 'Kontant' tidligere afsløret.

Berlingske beskrev for to år siden, hvordan de to stiftere via crowdfunding havde sat sig som mål at sælge 100 cykler.

Men folk troede så meget på ideen, at de i stedet solgte 7.500 cykler i den første kampagne og senere mere end 12.000 cykler i en ny kampagne. Det betød, at produktionen ikke kunne holde trit med efterspørgslen.

»Dét har vi lært af,« siger Christian Adel Michael og tilføjer: »Jeg har brændt nallerne et par gange, som man skal, inden man lærer nye ting.«

Personligt har jeg taget en business og produktions-ph.d. ved at være 'hands on' hele vejen Ejer af Mate.bike Christian Adel Michael

I dag produceres cyklerne i Kina og Taiwan, men de første cykler 'made in EU' skal efter planen senere i år trille ud fra en ny fabrik i Ungarn.

»Vi har en ambition om at sælge 50.000 cykler i år og 100.000 cykler næste år. Det er en spændende rejse, som vi skal på – for vi har ikke prøvet det før,« siger Christian Adel Michael.

På spørgsmålet om, hvad den vigtigste lektie, han har lært de sidste fem år, er, svarer han:

»Man skal være god til at løse problemer, som de opstår. Når man tror, at man har løst det værste, kommer der altid noget nyt. Man skal hele tiden forberede sig på nye problemer, ny lovgivning, en pandemi, nye markeder og produktionsproblemer.«

»Personligt har jeg taget en business og produktions-ph.d. ved at være 'hands on' hele vejen. Men fejl skal ske, for at man kan blive bedre.«