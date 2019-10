For sangerinden Dannii Minogue var det svært at være i mediernes spotlys, og på et tidspunkt blev det så hårdt, hun måtte sige fra.

»Jeg nåede til et punkt, hvor jeg bare var glad for at trække mig, fordi det virkelig knuste mig, og jeg følte, at det var for meget.«

Sådan siger sangerinden i forbindelse med et interview på radiokanalen Radio Times. Hun er blandt andet kendt som dommer i tv-programmet 'X Factor' og som søster til den berømte sangerinde Kylie Minogue.

Dannii Minogue arbejdede fire år som dommer i den engelske udgave af 'X Factor', men trak sig i 2011.

Her ses Dannii Minoque sammen med sin søster Kylie Minogue tilbage i 2014. Foto: ANDREW COWIE Vis mere Her ses Dannii Minoque sammen med sin søster Kylie Minogue tilbage i 2014. Foto: ANDREW COWIE

Hun oplevede, at det var en hård verden, hun var en del af, og hun led af angst og depression.

»Hvis mennesker har en mening om dig, som du ikke kan ændre, så bliver man nødt til at prøve at slippe det. Hvis du er et barn, kan du vælge ikke at lege med de børn længere, men når du er voksen, er situationen en del sværere,« siger hun og fortsætter:

»Jeg havde hele landets mening hele tiden, og nogle gange havde jeg det som om, den mening var så skæv og ukorrekt.«

Derfor vendte sangerinden, som oprindeligt er fra Australien, hjem til sit fødeland.

Der begyndte hun igen som talentdommer på den australske udgave af det populære talentprogram 'X Factor'.

I den engelske version af programmet var Minogue også kendt for at have svært ved at enes med to af de andre dommere, nemlig Sharon Osbourne og Louis Walsh.

Alligevel mener hun, hun har meget at takke programmet for. Hendes rådgivning af deltagerne har vakt hendes moderlige følelser til live.

Blandt andet derfor blev hun mor i 2010, hvor hun fik en søn sammen med sin mand, Kris Smith.