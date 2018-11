Den tidligere håndboldstjerne Daniel Svensson - der også har medvirket i 'Vild med dans' - har fundet kærligheden på ny.

Det hele er dog endnu meget nyt.

Det fortæller han smilende i et interview med Billed-Bladet.

»Hun har ikke engang mødt mine venner endnu. Hun har kun lige mødt min familie en enkelt gang,« siger Daniel Svensson, der i samme interview også fortæller, at han og Pernille, som den nye kæreste hedder, har 'et fantastisk forhold'.

Det var i begyndelsen af sommeren i år, det kom frem, at Daniel Svensson - der nu kommenterer håndhold hos TV 2 - var blevet single, efter han i syv år havde dannet par med Julie Bødker.

Den tidligere landsholdsspiller har været gennem to kræftforløb, hvor Julie trofast var ved hans side.

Men den alvorlige sygdom havde så stor påvirkning på parrets forhold, at de i februar valgte at flytte ud af det hus, de boede sammen i i Aalborg. Det fortalte Daniel Svensson, der blev erklæret kræftfri sidste år, til B.T. tilbage i juli måned.



»Efter anden omgang af et hårdt behandlingsforløb gled vi stille og roligt ud af kæresteforholdet,« forklarede 36-årige Daniel Svensson.

ARKIVFOTO. Daniel Svensson medvirkede i 2017 i underholdningsprogrammet 'Vild med dans'. Dengang dansede han sammen med danseren Karina Frimodt.

Han fortalte videre, at han efter at være blevet kræftfri havde brug for at komme ud og have en masse fart på.

Det involverede blandt andet et job som tv-kommentator, at være direktør for en børnefond og at forfatte en bog om sit kræftforløb, som han også tog ud for at holde foredrag om.



»Det er en form for dødsangst. Jeg vil ud over rampen, fordi jeg har fundet ud af, at livet er så skrøbeligt. Hvorimod Julie, som har været pårørende, har været meget belastet og fik en lille omgang stress, har brug for ro i sit liv,« forklarede han om bruddet.

Han slog dog fast, at de to fortsat den dag i dag er gode venner og snakker meget sammen, da hun 'betyder umådeligt meget' for ham, fordi de har været gennem de to kræftforløb sammen. Daniel Svensson blev første gang syg af kræft i 2013 og anden gang i 2016.