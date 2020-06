Harry Potter-forfatteren, J.K. Rowling, er landet i stiv modvind. En modvind, som nu får ekstra kraft bag sig, fordi skuespilleren Daniel Radcliffe er hoppet med på kritiker-vognen.

Historien begyndte for et par dage siden, hvor J.K. Rowling - ifølge kritikere - udtalte sig transfobisk i en række tweets.

Den verdensberømte forfatter delte en artikel på Twitter med en overskrift, der inkluderede vendingen 'mennesker, der menstruerer'.

Til dette skrev J.K. Rowling følgende:

»Jeg er sikker på, at der plejede at være et ord for disse personer. Hjælp mig, en eller anden,« lød det fra forfatteren, som altså fiskede efter ordet 'kvinder'.

J.K. Rowlings kommentar udløste dog hurtigt voldsom kritik, og flere LGBT-organisationer har været ude og fordømme udtalelserne.

Harry Potter-forfatteren har selv fulgt op på kritikken i en række opfølgende tweets, hvor hun har understreget, at hun respekterer transkønnede personers ret til at leve, som de vil.

Men det ser altså ikke ud til, at J.K. Rowling får lov til at slippe så let.

(Arkiv) Harry Potter-skuespilleren, Daniel Radcliffe. Foto: KENA BETANCUR

I hvert fald har Daniel Radcliffe, som bekendt spillede Harry Potter i filmatiseringen af J.K. Rowlings bøger, følt sig nødsaget til at tage afstand fra forfatteren og beklage på hendes vegne. Det skriver flere internationale medier - heriblandt CNN.

Den 30-årige skuespiller har udsendt en kommentar gennem LGBT-organisationen The Trevor Project, som hjælper selvmordstruede.

»Det er ubestrideligt, at hun (J.K. Rowling, red.) er ansvarlig for, hvordan mit liv har udfoldet sig, men som et levende væsen bliver jeg nødt til at sige noget nu,« lyder det fra Daniel Radcliffe, der derefter påpeger, at 'transkønnede kvinder er kvinder'.

»Enhver udtalelse, der siger det modsatte, fjerner identiteten og værdigheden hos transkønnede, og det går imod alle råd fra professionelle organisationer, som har langt mere erfaring på området end Jo (J.K. Rowlings kælenavn, red.) og mig,« fortsætter skuespilleren.

Arkivfoto af forfatteren J.K. Rowling med Daniel Radcliffe og Emma Watson, der spillede henholdsvis Harry Potter og Hermione Granger i de populære film. Foto: STEPHEN HIRD

Daniel Radcliffe siger endvidere, at han håber, at J.K. Rowlings udtalelser ikke vil påvirke folks syn på Harry Potter-filmene, hvorefter han undskylder på J.K. Rowlings vegne for 'den smerte, hendes kommentarer har forårsaget'.

Det er ikke første gang, at den verdenskendte forfatter bliver anklaget for transfobiske udtalelser.

I december sidste år brugte forfatteren hashtagget '#IStandWithMaya', der henviser til kvinden Maya Forstater, som mistede sit job som skatteekspert i den internationale tænketank Center for Global Development.

Maya Forstater blev fyret, fordi hun ytrede sig i vendinger, der blev opfattet som transfobiske. Hun sagde blandt andet, at transkvinder ikke er rigtige kvinder, hvilket forårsagede en kæmpe shitstorm. J.K. Rowling tog Maya Forstaters side, hvilket medførte voldsom kritik.