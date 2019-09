Sangskriveren, musikeren og kunstneren Daniel Johnston er død. Han blev 58 år.

Det skete tirsdag, da han faldt om med et hjerteanfald,

Sådan skriver Pitchfork, der fortæller, at dødsfaldet er bekræftet af sangerens manager.

Igennem sin cirka 40 år lange karriere udviklede han sig fra en følsom sangskriver, der arbejdede på McDonalds, til en ægte kultmusiker.

Daniel Johnston Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Daniel Johnston Foto: ALAIN JOCARD

Han blev født i Sacramento i Californien den 22. januar 1961.

Det hele begyndte med albummet 'Song of Pain,' som han optog på et kassettebånd, et klaver og en mikrofon i sine forældres garage i 1980-81.

Fordi han ikke havde den nødvendige teknologi, så var han nødt til at optage hele albummet igen og igen, hver gang han ville lave et nyt kassettebånd med sangene på.

Og ved at uddele båndene til gæsterne på McDonalds, og folk han mødte på gaden, opnåede han en stor lokal succes, der i 1985 placerede ham på alles tv-skærme, da han var gæst i MTV-programmet 'The Cutting Edge.'

Han fortsatte med at optage sine albums på kassettebånd indtil han i 1988 optog sit 11. album med produceren Mark Kramer. Det blev udgivet i 1990 og hed også '1990'. I den forbindelse sagde han også jobbet op på McDonalds og flyttede til Austin i Texas.

Vis dette opslag på Instagram Daniel johnston tshirt. . . . . . . #nirvana #kurtcobain #danieljohnston Et opslag delt af butterflyeffect90 (@butterflyeffect90) den 22. Jan, 2019 kl. 7.28 PST

Samme år blev han diagnosticeret med skizofreni, som resulterede i, at han måtte indlægges på et psykiatrisk hospital.

I denne periode bar den nu afdøde musiker Kurt Cobail en t-shirt med et af Daniel Johnstons albumcovers, og det betød, at flere og flere fik kendskab til ham.

Kort tid efter indlæggelsen lavede han en aftale med Atlantic Records, som han producerede musik med frem til 1996.