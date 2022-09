Lyt til artiklen

Influencer og komiker Daniel Hoff kan ikke huske, at han havde været utro.

Han kan godt huske, at han var til en morgenfest. Han kan også godt huske, at han lå i en seng, hvor kvinden, han var utro med, også lå. Men selve akten husker han intet om.

Sådan lyder det fra Daniel Hoff i 24syv-programmet '112 for knuste hjerter', da han fortæller om, den episode, der førte til bruddet med kæresten, som han stadigvæk elsker.

Parret mødtes på datingappen 'Happn', mens de begge var på Jellinge Musikfestival. Efter et par charmerende – og knapt så charmerende – beskeder, endte det med, at de mødtes på en bar i København.

Her blev de så betaget af hinanden, at de tog hjem til Daniel Hoffs lejlighed i Søborg, hvor de klædte sig ud og pjattede hele natten. Derfra tog det fart. Parret flyttede sammen, legede at de havde et fantasibarn, Hugo Hoff, og blev forlovede.

Alt var godt. Men det skulle ikke vare ved.

Daniel Hoffs alkoholmisbrug og jagt på bekræftelse begyndte at fylde mere og mere i forholdet, og da influenceren stod foran et hav af mennesker og skulle præsentere et tv-program gik det galt.

»Hun viser mig en besked fra en eller anden fyr på Facebook, hvor der står: 'Hej. Jeg vil bare lige sige, at min kæreste har bollet med din kæreste',« fortæller komiker og influenceren i radioprogrammet.

Mens 100 mennesker kiggede på ham viser hun ham beskeden:

»Jeg skal besvime, jeg skal brække mig, jeg skal væk derfra. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg skal alt. Jeg kan se, at hendes ansigt er helt opgivende, og hun er ked af det... Og så går hun igennem menneskemængden ud og væk derfra,« uddyber han.

Hjemme i parrets lejlighed tog kæresten et stykke kridt og tegnede en kalender på en tavle, der stod i parrets køkken. Hvis Daniel Hoff kunne holde sig fra alkohol i 30 dage, kunne de begynde at snakke om, hvorvidt de havde en fremtid sammen. Men det fik blot Daniel Hoff til at drikke mere.

Redningen kom, da Daniel Hoffs firma gik konkurs, og han var nødsaget til at flytte hjem til sine forældre i Give, hvor han i samme omgang begyndte på antabus. Men også det har været en kamp for influenceren, der drak i smug, og var nødt til at få hjælp af sine forældre til at tage sine antabus-tabletter.

Da episoden blev optaget, havde influenceren ikke rørt alkohol i 669 dage. Og selvom han ikke er kærester med hende længere, føler Daniel Hoff, at han bliver klogere på sig selv, jo mere han bearbejder sit knuste hjerte.

