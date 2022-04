Skuespiller Daniel Craig kommer ikke på scenen lige foreløbig.

Daniel Craig, som er mest kendt for rollen som James Bond, er nemlig testet positiv for corona.

Han har hovedrollen i forestillingen Macbeth, som kører på Broadway i disse dage. Men indtil 7. april er forestillingerne aflyst, skriver The Hollywood Reporter.

I første omgang kom der en aflysning 2. april.

Aflysningen skete, da flere af skuespillerne testede positiv for corona.

»Vi undskylder for ulejligheden, men sikkerheden for vores publikum, skuespillere og holdet bag er fortsat vores førsteprioritet,« blev der skrevet på Twitter, da holdet bag forestillingen aflyste i første omgang.

Daniel Craig skriver autografer på gaden med mundbind på. Vis mere Daniel Craig skriver autografer på gaden med mundbind på.

Men set i lyset af at hovedrolleindehaveren er testet positiv for corona, er alle forestillinger nu blevet aflyst indtil den 7. april.

Forestillingen Macbeth har været et af forårets mest ventede produktioner på Broadway.

Daniel Craig har selv udtalt, at han ville være med til at genrejse Broadway efter den lange nedlukning grundet corona. Det skriver The New York Times.

Men nu må Daniel Craig vente lidt med det projekt.