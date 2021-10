I 15 år har han været kendt som den britiske Agent 007, og det har skabt ham en milliardformue, der er så stor, at Daniel Craig selv finder den voldsom.

Og hvad gør man så? Den britiske skuespiller, der netop er aktuel med sin sidste James Bond-film, 'No Time to Die', har valgt at følge en ny rigmandstrend og taget en opsigtsvækkende beslutning.

»Findes der ikke et gammelt ordsprog om, at hvis du dør rig, så er du en fiasko?«

Sådan lød det fra 53-årige Daniel Craig i august til det britiske Candis Magazine ifølge The Times, da snakken faldt på hans formue.

Daniel Craig ses her med sine medspillere i 'No Time To Die', Lashana Lynch og Lea Seydoux. Foto: TOBY MELVILLE

Siden han i 2006 slog igennem som den syvende James Bond i den nærmest uendelige række af film om den britiske Agent 007, har millionerne tikket ind på hans konto.

Hele 25 millioner dollar – 161 millioner kroner – skulle han have fået for at medvirke i 'No Time to Die', mens han ifølge Variety skulle få 100 millioner dollar for at medvirke i de kommende opfølgninger til filmen 'Knives Out', som Netflix har købt rettighederne til.

Daniel Craigs formue er de seneste år vokset og vokset og vurderes til at være på 160 millioner dollar svarende til lige lidt over en milliard kroner.

Den store formue har ofte bragt ham til tops blandt nogle af verdens bedst lønnede skuespillere, men hans børn, en 29-årig datter af første ægteskab samt hans treårige datter af andet ægteskab, skal næppe gøre sig håb om at få for meget glæde af de mange millioner.

Daniel Craig har som James Bond haft mange vigtige opgaver. En af de mest mindeværdige var nok, da han blev bedt om at bringe den britiske dronning sikkert frem til OL i London i 2012. Foto: -

Den britiske skuespiller bryder sig ikke om, at børn arver voldsomme formuer.

»Jeg vil ikke efterlade store summer til den næste generation. Jeg synes, at arv er ret usmageligt. Min filosofi er at komme af med formuen eller give den væk, før du dør,« siger Craig i interviewet.

Dermed slutter han sig til en populær trend, der de seneste år har hersket blandt nogle af verdens rigeste.

Flere rigmænd, heriblandt Microsoft-stifter Bill Gates og Facebook-skaber Mark Zuckerberg, har annonceret, at de også ønsker at give størstedelen af deres formuer væk. Den legendariske investor Warren Buffett har sågar sagt, at han tror, at hans formue ville være bedre tjent med at gå til velgørenhed end til hans børn.

Hertuginde Kate var med, da der var verdenspremiere på James Bond-filmen 'No Time To Die' den 28. september i London. Foto: POOL

Også den danske iværksætter Martin Thorborg er af den holdning, at hans børn ikke skal overdynges med millioner.

»Jeg har bare ikke lyst til, at mine børn skal arve en masse, og hvis de skal, bliver det meget sent i livet. Jeg har sagt til dem, at de ikke skal regne med at få en skid. Jeg tror ikke, der er kvalitet i, at du ved, at din røv bliver reddet, og at du ikke behøver at gøre en indsats. Jeg har set folk, der aldrig har taget sig sammen, fordi de bare går og venter på, at forældrene skal dø,« har han udtalt i et interview med Berlingske.