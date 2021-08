Det har ikke være dårligt for Daniel Craigs privatøkonomi at spille James Bond.

Skuespilleren anslås at have en formue på cirka én milliard kroner, men det er ikke penge, hans to døtre kommer til at få glæde af.

Ifølge Daily Mail fortæller han i et interview med magasinet Candis, at pengene skal bruges eller gives væk, da han mener, det er dårlig smag at arve penge.

»Er der ikke et ordsprog om, at hvis man dør som en rig person, så har man fejlet?«

»Jeg har ikke lyst til at efterlade enorme summer til den næste generation. Jeg synes, at arv er ret smagsløst. Min filosofi er, at de skal bruges eller gives væk, før man dør,« lyder det fra skuespilleren.

Som eksempel på det modsatte fremhæver han den amerikanske industrialist Andrew Carnegie, hvis efterkommere menes at have arvet et beløb, der i dag ville svare til 69,5 milliard kroner.

Daniel Craig har to døtre.

Datteren Ella på 29 år, som han fik med sin første kone, Fiona Loudon, og en toårig datter med sin nuværende kone, Rachel Weisz. Hun har også en søn fra sit første ægteskab.

Daniel Craig og Rachel Weisz på den røde løber til Golden Globe Awards i Beverly Hills, 2013. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Daniel Craig og Rachel Weisz på den røde løber til Golden Globe Awards i Beverly Hills, 2013. Foto: MARIO ANZUONI

Hvordan de forholder sig til faderens syn på forvaltning af arven, vides endnu ikke.

De kan dog med alt sandsynlighed forvente en forøgelse af familieformuen, når 53-årige Daniel Craig for femte og sidste gang optræder i rollen som Agent 007.

Det sker, når James Bond-filmen 'No Time To Die' langt om længe udkommer næste måned efter flere udskydelser grundet coronapandemien.