Den danske skuespiller Danica Curcic er blevet gift med Hollywood-skuespilleren Darren Pettie.

Det afslørede den 52-årige amerikaner, da parret onsdag dukkede op til premieren på 'Ønskebarn', skriver Se & Hør.

Her ønskede den fremmødte presse at vide, hvordan det er at være kæreste med danske Danica Curcic.

»Altså, hun er min kone nu,« svarede Darren Pettie henkastet, men gik ikke i yderligere detaljer om brylluppet.

Darren Pettie er blandt andet kendt fra 'Mad Men'. Foto: Andy Kropa Vis mere Darren Pettie er blandt andet kendt fra 'Mad Men'. Foto: Andy Kropa

Parret mødte hinanden i 2016, da de spillede over for hinanden i gyserserien 'The Mist', og om blot en uge forventes 37-årige Danica Curcic at føde parrets første barn, som er en pige.

Ved premieren afslørede den 52-årige 'Mad Men'-skuespiller desuden, at de kommer til at blive boende i Danmark efter fødslen, selvom de i en periode overvejede at slå sig ned i USA, så datteren ville blive amerikansk statsborger.

»Vi har talt om det, men det giver mere mening at få et barn her,« udtaler Darrel Pettie til Se & Hør og tilføjer, at det ikke er noget problem at gøre barnet til amerikanske statsborger senere hen.

Ingen af de to skuespillere har børn i forvejen.