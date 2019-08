Jysk-stifter Lars Larsen var en mand, som mange lagde mærke til. Ikke mindst i erhvervslivet.

Danfoss-arvingen Jørgen Mads Clausen ejede i 10 år et privatfly sammen med den nu afdøde dynekonge, Lars Larsen.

Han husker den jyske købmand som en 'helt særlig iværksætter og ildsjæl'.

'Han var dygtig og modig, flittig og ikke mindst godt og inspirerende selskab,' udtaler Danfoss-formanden i en e-mail til B.T.

Mandag gik flaget på halv foran Lars Larsens hus i Silkeborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Mandag gik flaget på halv foran Lars Larsens hus i Silkeborg. Foto: Henning Bagger

Efter det mandag blev kendt, at Lars Larsen er gået bort, har mange kendte erhvervsfolk og politikere lovprist hans evner som købmand.

»Han var en 'no nonsense'-mand og et fyrtårn, som har sat varige aftryk,« fortsætter Jørgen Mads Clausen.

Han kendte måske Lars Larsen lidt bedre end mange andre, da de to fremtrædende erhvervsfolk i 2006 sammen erhvervede et privatfly. Dengang forklarede dyne-kongen over for B.T. købet af det knap 15 meter lange fly til samlet 40 mio. kr. som en nødvendighed for at kunne komme hurtigt og effektivt frem i udlandet.

»Med bombetrusler og alt, hvad der er i lufthavne i dag, er det jo et mareridt at komme fra et sted til et andet. Det er min tålmodighed ikke til,« lød det i 2007 fra Lars Larsen.

Lars Larsen var en enestående købmand, mener eksperter. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Larsen var en enestående købmand, mener eksperter. Foto: Henning Bagger

I 2016 valgte Lars Larsen at sætte sin anpart i det lille Cessna Citation Jet II til salg, hvorefter han i stedet investerede i en halvpart i en fem år gammel Hawker 4000 med plads til ni passagerer.

»Flyverne er rare at have, for der er mange af mine medarbejdere, der skal rundt i landene. Så er det jo fantastisk nemt at kunne sætte sig ind i en flyver, komme rundt i hele Ukraine, se 30 butikker og være hjemme næste dag. Det er der også mange besparelser i, uden at det nødvendigvis er billigere end anden transport. Men der er jo også noget, der hedder tid,« forklarede Lars Larsen i 2018.

Jørgen Mads Clausen har også mødt Lars Larsen i en række andre sammenhænge – primært i erhvervsøjemed. Han er trist over nyheden om, at den kendte købmand er gået bort.

'Hans død efterlader et stort savn. Jeg sender mine varmeste tanker til familien og de mange dygtige medarbejdere i Jysk,' skriver han.